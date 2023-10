in Dead Island 2 Haus, der ersten Story-Erweiterung f√ľr Dead Island 2, taucht man in eine surreale Psycho-Horror-Traumwelt ein, w√§hrend man einen mysteri√∂sen Kult in Malibu untersucht.

Dead Island 2 Haus entf√ľhrt die Spieler in eine v√∂llig neue Geschichte, in der der geheime Techno-Todeskult eines Milliard√§rs inmitten der Zompokalypse ums √úberleben k√§mpft. Haus ist der Vorbote einer neuen Zukunft, wie sie von ihrem r√§tselhaften Anf√ľhrer Konstantin prophezeit wurde. Die Spieler k√§mpfen sich mit neuen Waffen und Karten durch Haus, w√§hrend sie sich Legionen von blutr√ľnstigen Zombies stellen.

NEUE IMMOBILIE

Haus ist an einem v√∂llig neuen Ort angesiedelt, einer mysteri√∂sen und stilvollen Villa in Malibu, wo die Grenzen der Moral bis zum √Ąu√üersten ausgereizt werden. Dieser alptraumhafte Ort dient sowohl als Zufluchtsort als auch als Maschine, die das Fleisch entfernt und die Seele erntet. Die Spieler schl√§ngeln sich durch ein verr√ľcktes Labyrinth von Biomen, in dem die rationale Architektur durch sich ausdehnende narrative R√§ume unterlaufen wird.

Um den Horror zu √ľberleben, stehen den Spielern neue Waffen zur Verf√ľgung:

K-ROSSBOW - eine auf Präzision und Tödlichkeit ausgelegte Waffe, die verheerende Feuerkraft aus großer Entfernung entfesselt und zombifizierte Gehirne mit Leichtigkeit explodieren lässt

- eine auf Präzision und Tödlichkeit ausgelegte Waffe, die verheerende Feuerkraft aus großer Entfernung entfesselt und zombifizierte Gehirne mit Leichtigkeit explodieren lässt Hog Roaster - die ultimative Einladung zur Metzelei, bei der man gleichzeitig Zombies zerschnetzelt und grillt

- die ultimative Einladung zur Metzelei, bei der man gleichzeitig Zombies zerschnetzelt und grillt Dead Islands - zur Entlastung der Schultern während man die untoten Feinde ins Nirvana befördert

- zur Entlastung der Schultern während man die untoten Feinde ins Nirvana befördert 8 neue Skill-Karten - statten den Spieler mit einem erweiterten Arsenal an Fertigkeiten aus

Dead Island 2 Haus erscheint am 02. November f√ľr den PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S.

Quelle: Pressemitteilung