In knapp einem Monat ist es soweit, dass Dead Island 2 erscheinen wird. Passend dazu gibt es einen detaillierten Blick auf das Zombie-lastige Gameplay, beginnend am Anfang des Spiels im Stadtteil Bel Air in Los Angeles.

Slayerin Dani trifft hier auf Standard-Zombies (Walker, Shamblers, Runners), Variant (Grenadier-Walker) und Apex (hyper-mutierte Zombies), die alle ├╝ber einzigartige Kr├Ąfte und Verhaltensweisen verf├╝gen. Um diesen Kreaturen ordentlich einzuheizen, kann sie auf zahlreiche Waffen zur├╝ckgreifen, jede davon mit einem einzigartigen, durchschlagenden Kampfstil und endlosen M├Âglichkeiten f├╝r Upgrades.

Dani stammt aus den Moshpits von County Cork in Irland und ihre einzigartigen Eigenschaften als Slayerin - hartn├Ąckig und doch ausgeglichen - eignet sich bestens f├╝r einen agilen Kampfstil. Ihr Auftrag? Zum Halperin Hotel zu gelangen.Hier wird auch gezeigt, wie man Ablenkungsman├Âver wie "Meat Traps" einsetzt oder ein m├Ąchtiges Set von Skill-Karten kombiniert, um Dani auf ihrer Tour durch die erste Gegend des Spiels bei der Zombie-Schnetzelei zu unterst├╝tzen.

Die detaillierte Zerst├╝ckelungstechnologie von Dambuster Studios - bekannt als FLESH (Fully Locational Evisceration System for Humanoids) - bedeutet, dass es noch nie so unterhaltsam war wie hier, Zombies kunstvoll zu zerhackst├╝ckeln. Endlich kann man auch mitansehen wenn eine infizierte aber dennoch immune Slayerin ihre korrumpierte DNA aktiviert und den "Raserei-Modus" ausl├Âst, denn da bleibt definitiv kein Auge im Sch├Ądel.

Dead Island 2 erscheint am 21. April f├╝r den PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S.

Quelle: Pressemitteilung