Heute macht euch Deep Silver und Dambuster Studios schon etwas hei├č, denn am 06. Dezember kommt das "Another Day in HELL-A" Showcase zu Dead Island 2.

Hier werden brandneues Gameplay und Informationen in einem fesselnden Live-Action-Film vorgestellt sowie ein spannender Trailer mit einem erweiterten Blick auf exklusives Material aus dem Spiel pr├Ąsentiert.

Das Showcase findet am 06. Dezember ab 21 Uhr statt und kann ├╝ber den Player angeschaut werden.

Dead Island 2 erscheint am 28. April 2023 f├╝r den Pc, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S.

Quelle: Pressemitteilung