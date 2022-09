Deep Silver und Dambuster Studios haben im Rahmen der gamescom Opening Night Live das langerwartete Dead Island 2 enthüllt. Und zwar mit einem stylishen CGI-Trailer, der die aufregende Pulp-Atmosphäre, die coolen Charaktere und die vielfältigen Waffen des brandneuen Zombie-Abenteuers präsentiert.

Doch als wäre dieser Trailer nicht schon Zombie-licious genug, folgt direkt ein weiterer: Der Announce-Gameplay-Trailer enthält echtes Spielmaterial, das einen Vorgeschmack auf das Kommende gibt und den Spielern eine Vielzahl von atemberaubenden, bluttriefenden Schauplätzen und jede Menge zombifizierter Los Angelinos vorstellt.

Dead Island 2 ist ein First-Person-Action-RPG, das in einer einzigartigen Umgebung spielt - einer höllischen, aber stilvollen und lebendigen, blutgetränkten Vision von Los Angeles, die den Spitznamen HELL-A trägt. Die einzigartige Formel der Serie, der dunkle Humor und die Over-the-top Zombiejagd kehren zurück, mit all dem Schwung und Charisma, das man von Dead Island erwartet.

Der CGI-Trailer zeigt Jacob, einen der spielbaren Charaktere, wie er in einer luxuriösen Villa in Beverly Hills aufwacht, aber nichts ist, wie es scheint. Auf seinem Weg durch HELL-A wird man Zeuge der blutigen Folgen des Virus-Ausbruchs, untermalt von dem kultigen Song „Hollywood Swinging“ von Kool And The Gang.

Vorbestellungen sind ab sofort möglich und das Spiel wird am 3. Februar 2023 für Xbox Series X und Xbox One, die All-in-One Games- und Entertainment-Systeme von Microsoft, PlayStation 5 und PlayStation 4 Computer-Entertainment-Systeme, Google Stadia und im Epic Games Store für PC veröffentlicht.

STORY

Ein tödliches Virus breitet sich in Los Angeles aus und verwandelt die Einwohner in gefräßige Zombies. Die Stadt steht unter Quarantäne und das Militär hat sich zurückgezogen. Gebissen, infiziert, aber mehr als nur immun, lernt man, die dunklen Kräfte zu nutzen die einem durch die Adern fließen. Nur man selbst und eine Handvoll anderer angeberischer Arschgeigen, die zufällig resistent gegen den Erreger sind, halten die Zukunft von Los Angeles (und der Menschheit) in den Händen. Während man die Wahrheit hinter dem Ausbruch aufdeckt, erfährt man auch, wer - oder was - man eigentlich ist. Überleben, sich weiterentwickeln, die Welt retten - ein ganz normaler Tag in LA!

FEATURES

Erkundungstour durch HELL-A - Dead Island 2 führt den Spieler durch die bekanntesten Orte der Stadt der Engel – in der Horror-Version - in einer aufregenden Pulp-Reise von den grünen Vororten von Beverly Hills bis zur schrulligen Promenade von Venice Beach.

- Dead Island 2 führt den Spieler durch die bekanntesten Orte der Stadt der Engel – in der Horror-Version - in einer aufregenden Pulp-Reise von den grünen Vororten von Beverly Hills bis zur schrulligen Promenade von Venice Beach. Knallharte Nahkampf-Sandbox – Die Kämpfe bieten das denkbar intensivste First-Person-Erlebnis, das man sich vorstellen kann. Mit einer Fülle an Waffen und jede Menge taktischer Optionen, um sich durch die Zombiehorden zu kämpfen.

– Die Kämpfe bieten das denkbar intensivste First-Person-Erlebnis, das man sich vorstellen kann. Mit einer Fülle an Waffen und jede Menge taktischer Optionen, um sich durch die Zombiehorden zu kämpfen. Der ultimative Zombie-Jäger - Es gibt sechs Charaktere zur Auswahl, jeder mit einer eigenen Persönlichkeit und eigenen Dialogen. Man kann die Fähigkeiten jedes Jägers mit Hilfe des brandneuen Skill-Systems vollständig anpassen um sich entweder zu spezialisieren oder einfach verrückte Builds auszuprobieren.

- Es gibt sechs Charaktere zur Auswahl, jeder mit einer eigenen Persönlichkeit und eigenen Dialogen. Man kann die Fähigkeiten jedes Jägers mit Hilfe des brandneuen Skill-Systems vollständig anpassen um sich entweder zu spezialisieren oder einfach verrückte Builds auszuprobieren. Voll die Zombie-Seuche - In LA wimmelt es nur so von Zombies, die realistisch aussehen und reagieren. Diese mutierten Kreaturen sind das wiederbelebte, verrottete Herz von Dead Island 2 mit Dutzenden verschiedener Zombie-Typen, jeder mit seinen eigenen Mutationen, Angriffen und Hunderten von visuellen LA-Varianten. Diese Monster sind unerbittlich, herausfordernd und echte Los Angelinos. Der Überlebenskampf beginnt jetzt!

- In LA wimmelt es nur so von Zombies, die realistisch aussehen und reagieren. Diese mutierten Kreaturen sind das wiederbelebte, verrottete Herz von Dead Island 2 mit Dutzenden verschiedener Zombie-Typen, jeder mit seinen eigenen Mutationen, Angriffen und Hunderten von visuellen LA-Varianten. Diese Monster sind unerbittlich, herausfordernd und echte Los Angelinos. Der Überlebenskampf beginnt jetzt! Ein kinoreifes Koop-Abenteuer - Als echtes RPG-Erlebnis bietet Dead Island 2 jede Menge aufregende Quests, charmant-bekloppte Charaktere und eine packende Pulp-Story, die einen in das abgedrehte Zombie-Universum eintauchen lässt. Wiederspielwert ist garantiert. Wenn man das Ganze dann noch mit einem krassen Koop-Modus für bis zu drei Spieler garniert, wird man als Spieler seinen virtuellen Untoten-Urlaub in LA immer wieder gerne verlängern.

Quelle: Pressemitteilung