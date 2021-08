ie Apokalypse kommt auf die Konsolen! Publisher Assemble Entertainment und Entwicklerstudio Pixelsplit Games veröffentlichen das beliebte Zombie-Survival-Roguelite Deadly Days für die PlayStation 4/5 und Xbox One/Xbox Series X|S.

Wer Deadly Days bereits vom PC oder der Nintendo Switch kennt weiß, was auf ihn wartet: Das geliebte, verrückte Gameplay, mit verschiedenen bizarren Charakteren und Gegenständen. Natürlich gibt es auch unterschiedliche, verrückte Fägihkeiten und tiefgreifende Crafting-Möglichkeiten, durch die die Charaktere Räume konstruieren und ihre Waffen mit besonderen Modifikationen aufrüsten können. Deadly Days konnte die PC- und Switch-Spieler bereits in seinen Bann ziehen. Xbox- und PlayStation-Nutzer können ab heute in den Genuss des Zombie-Roguelites kommen.

Quelle: Pressemitteilung