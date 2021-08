Baut eine Armee auf. Schärft die Schwerter. Wartet n der Kathedrale der Tod auf euch? Publisher Thermite Games und das Entwicklungsstudio Melancholia Studio haben den düsteren, gotischen Action-Dungeon-Crawler Death Cathedral angekündigt.

In Death Cathedral müssen Spielerinnen und Spieler seitwärts scrollenden, Souls-ähnlichen Kampf meistern und Knochen und Fleisch ihrer Feinde einsammeln, um ihre eigenen wandelnden Toten zu erschaffen – um so in den tiefsten Grund der Kathedrale vorzudringen.

Den Enthüllungstrailer haben wir entsprechend hier für euch:

Bis zum Ende der gamescom können alle, die sich trauen die neue Death Cathedral-Demo von Steam herunterladen und sieben Tage lang mit 12 (von 40) spielbaren Charakteren einen Endboss in vier Szenen herausfordern.

"Die Einzigartigkeit des Gameplays besteht darin, dass durch die Kontrolle von Leichen aus Haut und Knochen jede Erkundung den Verfall des eigenen Körpers, den man in den Kampf mitbringt, erhöht", wird HC Li, der Produzent von Melancholia Studio, zitiert, "Die Fähigkeit, den Fortschritt zu verwalten und sich an unvorhergesehene Änderungen anzupassen, während der Schwierigkeitsgrad steigt, wird der Schlüsselfaktor sein, um im Spiel weiterzukommen."

Das Spiel soll 2022 für den PC und den Konsolen erscheinen.

Quelle: Pressemitteilung