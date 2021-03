Die sensiblen Sensenmänner von Acid Nerve und der seelenlose Publisher Devolver Digital haben im Rahmen des ID@Xbox Showcase ein eingenartiges Fantasy-Action-Adventure vorgestellt. Die Rede ist vom angekündigten Spiel Death's Door.

Der Entwickler von Acid Nerve, wie Devolver Digital CFO Fork Parker erklärt: "Wir können die wieder aufbauen. Wir haben die Technologie. Wir können sie besser machen, als sie waren. Besser, stärker, schneller. Und hoffentlich auch profitabler."

Death's Door wirft Spieler und Spielerinnen in eine skurrile und kuriose Welt, in der Krähen für das Sammeln der Seelen der Toten zuständig sind. Sichel und Stempeluhr können auf Dauer ganz schön eintönig werden, aber es ist ein ehrlicher Brotkrumenerwerb für eine Krähe. Der Job wird jedoch quicklebendig, als eine den Krähen zugewiesene Seele gestohlen wird und ihr einen verzweifelten Dieb in ein Reich verfolgen müsst, das vom Tod bislang unberührt ist – wo Kreaturen weit über ihr Verfallsdatum hinaus gedeihen und vor Gier und Macht schier überquellen.

In der Welt hinter den Türen erkundet man ein Land voller verdrehter Bewohner und zahlloser Geheimnisse und verleiht den seltsamen und wundervollen Charakteren, denen man auf seinem Weg trifft, neue Hoffnung. Dabei nutzt und verbessert man Nahkampfwaffen, Pfeile und Magie, während man wahrlich kolossale Tyrannen mit ganz eigenen Geschichten und Motivationen aufspürt und besiegt.

Diesen Sommer erscheint das Spiel für den PC, Xbox One und Xbox Series X|S.

Quelle: Pressemitteilung