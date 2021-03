PC-Spieler konnten sich bisher schon freuen auf die Feuerwehr-Simulation Embr, da diese im Early Access zur Verfügung stand. Wie auf der Future Games Show bekannt gegeben worden ist, macht Embr jetzt auch den Sprung auf die Konsolen und wird auch vollständig auf dem PC eingeführt.

Das Spiel beschuldigt euch und eure Freunde, zusammengekommen zu sein, um Feuer zu bekämpfen und Bewohner zu retten. Wenn Ihr sie aus offenen Fenstern direkt auf den Boden werfen, ist das eine "Rettung“.

In Embr übernehmt ihr entweder das Spiel alleine oder arbeiten in Online-Teams zusammen, die sich mit Flammen um Flammen befassen, um Tipps von Kunden zu erhalten. Ihr erhaltet die äußerst wichtige 5-Sterne-Bewertung, um Geld zu verdienen, Tools zu aktualisieren und hoffentlich zu werden der ultimative "Have-a-Go-Held" Feuerwehrmann. Möchten Sie nebenbei ein wenig Geld verdienen? Dann können Sie mit "Embr Eats“ auch Lebensmittel zum Mitnehmen im Handumdrehen liefern. Embr ist wirklich das "Über"-Erlebnis für alle, die sich mit der Gig-Wirtschaft auseinandersetzen wollen.

Wie Howard Tsao, Teamleiter bei Muse Games, erklärt, gehört Embr letztendlich zu einer wachsenden Zahl von Spielen, bei denen es darauf ankommt, dass Fehler Spaß machen.

"Man kann mit Sicherheit sagen, dass dies nie als typischer Brandbekämpfungssimulator konzipiert wurde. Embr hat die Aufgabe, ein komödiantisches Auge darauf zu richten, wohin die Gig-Economy führt - das ultimative Ende, auf das wir alle zusteuern, wo Ihr normaler Mensch auf der Straße einige der wichtigsten, spezialisiertesten und wichtigsten Aufgaben für erledigt ein bisschen extra Geld. Das Endergebnis ist genauso hektisch wie es sich anhört und in der relativen Sicherheit eines Spiels unglaublich viel Spaß macht. Wir können es kaum erwarten, es vollständig auf dem PC zu starten und es, was noch wichtiger ist, später in diesem Jahr auf der Konsole einem brandneuen Publikum zugänglich zu machen. "