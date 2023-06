Keen Games haben einen neuen Gameplay-Trailer f√ľr das kommende Koop-Survival-Action RPG Enshrouded, as Spieler:innen einen tiefgehenden Einblick in das Kampfsystem des Spiels gew√§hrt. Das Video markiert den Beginn einer besonderen Videoreihe, in der die Grundpfeiler K√§mpfen, Bauen und √úberleben vorgestellt werden.

In dem ersten Gameplay-Trailer wird die harte und unbarmherzige Welt von Enshrouded vorgestellt. Die Ruinen des gefallenen K√∂nigreichs und der mysteri√∂se Nebel, der die Welt verschlungen hat, stecken voller Gefahren. Spieler:innen m√ľssen um ihr √úberleben k√§mpfen, indem sie sie ihr Ziel anvisieren, die Angriffsmuster der Feinde studieren und Attacken blocken oder parieren. Sobald die Ausdauer des Gegners vollst√§ndig ersch√∂pft ist, k√∂nnen Spieler:innen einen gnadenlosen Angriff ausf√ľhren ‚Äď ein verheerender Schlag, der dem Ziel massiven Schaden zuf√ľgt.

Enshrouded bietet eine gro√üe Auswahl an m√§chtigen Waffen, um verschiedene Spielstile zu unterst√ľtzen. Leichte Nahkampfwaffen wie Schwerter und schwere Nahkampfwaffen wie H√§mmer und √Ąxte erm√∂glichen es den Spieler:innen, Feinde im Nahkampf zu erledigen, w√§hrend B√∂gen und verschiedene Arten von Pfeilen Fernkampfangriffe m√∂glich machen. Zauberst√§be eignen sich f√ľr schnelle Sch√ľsse mit Elementarmagie aus der Ferne, und St√§be erzeugen schwere magische Angriffe, die sich am besten f√ľr Gruppen von Feinden eignen.

W√§hrend Spieler:innen die Welt erkunden, werden sie auf die vielen verschiedenen feindlichen Fraktionen treffen, die in den √úberresten des verlorenen K√∂nigreichs leben. Einwohner, die von dem mysteri√∂sen Nebel verschlungen wurden, haben sich in Gefallene verwandelt, Pl√ľnderer durchstreifen das Land, die Tierwelt ist gef√§hrlich und wilde Bestien stellen eine Bedrohung f√ľr alle dar, die es wagen, sich ihnen zu n√§hern.

In Enshrouded sind Vorbereitung und Strategie der Schl√ľssel zum Sieg. Die Verwendung von Buffs, Tr√§nken und Nahrung ist ein entscheidender Vorteil im Kampf gegen herausfordernde gegnerische Lager. Au√üerdem k√∂nnen Spieler:innen in feindliche Au√üenposten eindringen, in dem sie mit ihrem Enterhaken gegnerische Mauern erklimmen, Tunnel durch feindliche Verteidigungen graben oder ihre Gegner aus der Luft √ľberraschen und in den Kampf gleiten.

Die Vorstellung des Kampfsystems bietet zudem einen tiefgehenden Einblick in das Levelsystem, das Crafting-System und den Multiplayer-Modus. Spieler:innen k√∂nnen durch das Sammeln von Erfahrungspunkten im Level aufsteigen und Fertigkeitspunkte erhalten, um weitere F√§higkeiten freizuschalten oder ihre bestehenden F√§higkeiten zu verbessern. Dar√ľber hinaus k√∂nnen Spieler:innen ihre eigenen R√ľstungen und Waffen schmieden, verbessern und zus√§tzliche F√§higkeiten freischalten, w√§hrend legend√§re Ausr√ľstungsgegenst√§nde wiederum in der ganzen Welt versteckt sind.

Das Spiel unterst√ľtzt bis zu 16 Spieler:innen, die sich auf Servern zusammenschlie√üen k√∂nnen. W√§hrend ihr die Welt als Gruppe erkundet, k√∂nnt ihr euch gegenseitig heilen, verst√§rken und wiederbeleben.

Quelle: Pressemitteilung