Codemasters und Electronic Arts haben den letzten Teil der Daniel Ricciardo "After the Apex"-Content-Serie ver√∂ffentlicht. In Teil vier geht es um seine Liebe zur Musik und wie sie ihm bei der Rennvorbereitung hilft. Musik ist seit vielen Jahren ein Synonym f√ľr die Formel 1 und die Einf√ľhrung von F1 Tracks im Juli 2019 hat den Spieler:innen eine weitere M√∂glichkeit gegeben, sich mit ihrem Lieblingssport zu verbinden.

"Es ist faszinierend, wie sich Daniel auf ein Rennen vorbereitet und dass Musik eine so wichtige Rolle dabei spielt", sagt Paul Jeal, F1 Senior Franchise Director bei Codemasters. "Die ‚ÄöAfter the Apex‚Äė-Serie war unser erster Schritt, um unsere Inhalte √ľber das Spiel sowie den Sport hinaus zu erweitern und unseren Spieler:innen die M√∂glichkeit zu geben, mehr √ľber ihre Rennsporthelden zu erfahren."

F1 2021, das offizielle Spiel zur FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP bietet mehrere neue Highlights, darunter den spannenden Story-Modus ‚ÄěBraking Point‚Äú, den erweiterten Karrieremodus, der es zwei Spieler:innen erm√∂glicht, gemeinsam Rennen zu fahren und den Echtsaison-Start mit der M√∂glichkeit, zu einem beliebigen Zeitpunkt in die Meisterschaft einzusteigen, wobei die Echtwelt-Fahrer- und Konstrukteurswertungen zeitlich passend √ľbernommen werden.

Quelle: Pressemitteilung