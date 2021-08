Codemasters und Electronic Arts haben den offiziellen Accolades-Trailer zu F1 2021 veröffentlicht. Wie man es schon vermutet hat, zeigt er, dass die Presse und das Publikum gleichermaßen von dem Spiel beeindruckt ist.

F1 2021 bietet mehrere neue Features, darunter den spannenden „Braking Point“-Storymodus, den erweiterten Karrieremodus, der es zwei Spielern ermöglicht, gemeinsam Rennen zu fahren, sowie den Echtsaison-Start mit der Möglichkeit, zu einem beliebigen Zeitpunkt in die Meisterschaft einzusteigen, wobei die jeweiligen Echtwelt-Fahrer- und Konstrukteurswertungen übernommen werden.

"Wir sind von den Kommentaren der Spieler, Entwickler und Medien seit der Veröffentlichung von F1 2021 überwältigt“, so Lee Mather, F1 Franchise Game Director bei Codemasters. "Egal, ob sie in Braking Point gegen Devon Butler antreten oder sich mit einem Freund in der erweiterten Karriere zusammentun, ist F1 2021 der perfekte Titel, der es ermöglicht, das ganze Drama an der Spitze des Motorsports daheim zu erleben.“

