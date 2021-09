Codemasters und Electronic Arts haben einen Trailer mit Informationen zu allen kommenden kostenlosen Inhalten und Updates zu F1 2021. Klares Highlight ist dabei Portimao, Austragungsort des portugiesischen Grand Prix.

Portimao ist die erste von drei Strecken, die dem F1-Kalender der FIA Formel-1-Weltmeisterschaft 2021 hinzugef├╝gt werden. Durch das kostenlose Update k├Ânnen die Spieler die Geschichte nach Lewis Hamiltons Sieg im Mai neu schreiben. Imola, der Schauplatz von Max Verstappens erstem Saisonsieg, wird im Oktober verf├╝gbar sein, gefolgt von Jeddah im November, das als vorletztes Rennen der Saison sein Deb├╝t feiert.

F1 2021 wird zudem mehrere Updates f├╝r den Rest der F1- und F2-Saisons erhalten. Die Termine sind wie folgt geplant:

13. September 2021 Aktualisierte Performance-Daten Portimao Neuer Aston Martin-Sicherheitswagen Kostenlose Testversion f├╝r Xbox und PlayStation

Oktober 2021

Imola F1 Sports-Update

November 2021 Jeddah-Stra├čenstrecke F2 Saison 2021



"Wir freuen uns, unsere erste kostenlose Strecke zu ver├Âffentlichen und unsere Spieler ├╝ber das zu informieren, was in den n├Ąchsten Monaten auf sie zukommtÔÇť, so Paul Jeal, F1 Senior Franchise Director bei Codemasters. "Unsere Kunden haben uns wissen lassen, wie gespannt sie darauf sind, die neuen Strecken der Saison 2021 zu erleben. Jeddah wird dabei ein echtes Highlight sein, das wenige Wochen vor seinem F1-Deb├╝t im Dezember erh├Ąltlich ist.ÔÇť

Zudem k├Ânnen Xbox- und PlayStation-Spieler F1 2021 nun kostenlos testen. Die neue Testversion steht ab sofort in den digitalen Stores zum Download bereit. Der Test erm├Âglicht es, die Er├Âffnung von Braking Point parallel zu einem Grand Prix in Monza und dem Er├Âffnungswochenende von My Team zu erleben.

F1 2021 gibt es f├╝r den PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S.

Quelle: Pressemitteilung