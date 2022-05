Codemasters und Electronic Arts haben für F1 2022, die Rennstrecken für Spanien, Australien und Abu Dhabi im Spiel aktualisiert und an ihre realen Gegenstücke angepasst wurden. Alle Verbesserungen wurden entwickelt, um im Rahmen der neuen Ära der Formel 1 mit der Einführung neuer Autos und Regeln für die FIA Formula One World Championship 2022 einen größeren Wettbewerb zu fördern.

Passend zum Großen Preis von Spanien 2022 an diesem Wochenende, gibt es hier die Hot Lap mit BTW Alpine-Fahrer Fernando Alonso zu sehen:

Die genauen Streckenupdates sehen wie folgt aus:

Spanien

In Kurve 10 gibt es ein neues Layout, das dem verschobenen Rennen 2021 entspricht. In den Kurven 10 bis 14 wurden die Bereiche abseits der Strecke überarbeitet, außerdem gibt es mehrere "Sausage"-Kerbs auf der Strecke.

Australien

Der Albert Park Circuit wurde mithilfe von LIDAR-Daten umgestaltet und weist nun eine detailliertere Höhe und Wölbung auf. In den Außenbereichen wurden die Wände neu positioniert und die Randsteine durch neue Fotogrammmetrie-Versionen ersetzt. Die Strecke wurde in mehrfacher Hinsicht geändert: Die Kurven 1, 3, 6, 8/9 (anstelle der Schikane), 11, 12 und 13 wurden neugestaltet.

Abu Dhabi

Die Kurve 5 in Yas Marina, in der Verstappen Hamilton überholte, um sich die Formel-1-Weltmeisterschaft 2021 zu sichern, wurde geändert, indem die Schikane vor der Haarnadel entfernt wurde. Die Haarnadel ist auch weiter nach vorne gerückt, was zu mehr Auslauf führt. Die Schikane in Kurve 9 und die 90-Grad-Kurve sind nun eine einzige Kurve und ersetzen die Kurven 11-14. Schließlich wurden die Kurven 13-15 um das Hotel herum abgerundet, damit die Autos besser folgen können.

F1 2022 erscheint am 01. Juli für den PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S.

Quelle: Pressemitteilung