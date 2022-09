Codemasters und Electronic Arts haben das erste Update der Fahrerwertungen für F1 22 veröffentlicht. In dieser Saison arbeiten die Formel 1-Experten David Croft, Alex Jacques und Anthony Davidson mit dem Studio zusammen, um die Wertungen zu verbessern, damit sie die individuelle Leistung besser widerspiegeln.

Während Max Verstappen und Lewis Hamilton ihre Positionen an der Spitze der Rangliste beibehalten, hat George Russell mit seinen Leistungen Charles Leclerc auf den dritten Platz verdrängt. Auch in der unteren Hälfte der Startaufstellung gab es einige bemerkenswerte Änderungen.

Bei sechs Fahrern hat sich die Gesamtwertung verbessert, wobei Zhou Guanyu, George Russell und Mick Schumacher den größten Zuwachs verzeichnen konnten. Trotz einer Reihe von Rennausfällen zu Beginn der Meisterschaft stieg die Gesamtwertung von Alfa Romeo-Pilot Guanyu um fünf Punkte, da er seine Werte in den Bereichen Erfahrung, Renngeschickt und Geschwindigkeit verbessern konnte. Russells Podiumsplatzierungen in den letzten beiden Rennen haben seine Gesamtwertung von 90 auf 92 steigen lassen, wobei er sich in den Bereichen Renngeschickt und Geschwindigkeit deutlich verbessert hat. Auch Schumachers Leistungen für Haas in Silverstone und Österreich haben seine Gesamtwertung um zwei Punkte erhöht, wobei er sich in den Bereichen Erfahrung, Renngeschick und Awareness verbessert hat. Max Verstappen, Carlos Sainz Jr. und Daniel Ricciardo haben sich alle in ihren Wertungen verbessert.

"Die F1 22 Fahrerwertungen sind ein Schlüsselelement von My Team. Indem wir sie im Gleichschritt mit der realen Saison aktualisieren, stellen wir sicher, dass das Spiel noch näher an der Realität in der Startaufstellung ist", sagt Paul Jeal, F1 Senior Franchise Director bei Codemasters. "Während sich der Kampf auf der Strecke zwischen Red Bull, Mercedes und Ferrari im neuesten Update widerspiegelt, haben wir auch signifikante Verschiebungen im Mittelfeld und am Ende des Feldes gesehen, mit Chancen, die von jedem der Fahrer ergriffen und verpasst wurden."

Inkonstante Leistungen von Monaco bis Ungarn haben die Wertung einiger Fahrer sinken lassen. Bei Valtteri Bottas, Charles Leclerc und Yuki Tsunoda wurde die Gesamtwertung vor allem wegen der Geschwindigkeit herabgesetzt, während Pierre Gaslys Awareness und Renngeschickt sich ebenfalls auf sein Ergebnis ausgewirkt haben. Esteban Ocon und Nicolas Latifi verloren einen Punkt in ihrer Gesamtwertung.

Quelle: Pressemitteilung