Codemasters und Electronic Arts ver├Âffentlichten erste Eindr├╝cke in das Gameplay von EA Sports F1 2022, das vor dem Grand Prix in Canada aufgenommen wurde. Exklusiv f├╝r die PC-Plattform ist VR nur eine der vielen Innovationen, die Spieler:innen erwarten, wenn das Spiel am 1. Juli erscheint.

Mit dem Lokalmatador Lance Stroll im Aston Martin AMR22 demonstriert das immersive Gameplay das klaustrophobische Gef├╝hl, im Cockpit zu sitzen. Auf dem 4,361 km langen Circuit Gilles-Villeneuve in Montreal erleben die Spieler den Nervenkitzel eines Rennens in der K├Ânigsklasse des Motorsports wie nie zuvor.

"VR revolutioniert F1 22 auf dem PC und hebt das Rennwochenende auf eine v├Âllig neue Ebene", sagt Lee Mather, F1 Senior Creative Director bei Codemasters. "Von der Klaustrophobie im Cockpit bis hin zur Intensit├Ąt des Lichtausfalls, wenn 20 Autos auf die erste Kurve zurasen. Das ist so nah an der Formel 1, wie man nur sein kann, ohne auf der echten Rennstrecke zu sein."

Verf├╝gbar f├╝r F1, F2 und Supercars als Teil von F1 Life, werden Spieler:innen endlich in der Lage sein, das Rennwochenende aus einer v├Âllig neuen Perspektive zu erleben: Sie beginnen in der Garage und beobachten, wie das Team unerm├╝dlich arbeitet, bevor es an die Startlinie geht. Sie bestaunen die detailreiche Umgebung und sp├╝ren die Intensit├Ąt und Geschwindigkeit, w├Ąhrend sie in den revolution├Ąren neuen Autos dieser Saison mit neuer Physik und neuen Fahrmodellen um die F├╝hrungsposition k├Ąmpfen.

F1 2022 erscheint am 01. Juli f├╝r den PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S.

