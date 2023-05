Electronic Arts gibt euch einen ersten detaillierten Blick auf den F1 Las Vegas Grand Prix. Die neue Rennstrecke wird ihr virtuelles Debüt geben, wenn das Spiel am 16. Juni auf den Markt kommt. F1 23 wird den Fans und sogar den F1-Fahrern selbst die Möglichkeit bieten, die Strecke vor dem realen Grand Prix zu befahren. Es wird das erste Mal in der Geschichte der Formel 1 sein, dass Autos auf dem kultigen Las Vegas Strip Rennen fahren werden.

"Unser Team hat eine wunderbare virtuelle Nachbildung einer der aufregendsten und eindrucksvollsten Städte der Welt geschaffen. Die schiere Größe und Dichte der Gebäude in Las Vegas war eine spaßige Herausforderung für das Team, ebenso wie die Lebendigkeit und Energie des Strips, der für das Rennen am Samstagabend beleuchtet wird. Wir haben insgesamt über 1.900 Tage Entwicklungszeit benötigt, um dieses Maß an Authentizität zu erreichen", so Lee Mather, Senior Creative Director bei Codemasters.

Das Studio baute den Las Vegas Strip Circuit von Grund auf anhand von Tausenden von Referenzfotos und umfangreichen Photogrammetriedaten. Das Design umfasst drei Geraden, eine Hochgeschwindigkeitskurve und eine einzelne Schikane. Mit Durchschnittsgeschwindigkeiten auf der Strecke, die mit denen des ursprünglichen "Tempels der Geschwindigkeit", dem Autodromo Nazionale Monza in Italien, vergleichbar sind, werden die Fahrer auf dem 6,12 km langen Kurs mit Geschwindigkeiten von bis zu 341 km/h vorbeifahren. Die Rennstrecke stellt eine einzigartige Herausforderung dar, wenn die Rennfahrer auf dem Las Vegas Strip, vorbei an weltberühmten Wahrzeichen, Casinos und Resorts, Höchstgeschwindigkeit erreichen.

Zur Feier der Rennstrecke gibt es für alle, die die F1 23 Champions Edition bis zum 31. Mai vorbestellen, zeitlich begrenzte Items mit Las-Vegas-Motiven, darunter eine spezielle Lackierung, einen Helm, Handschuhe und einen Hut.

Am 16. Juni erscheint das Spiel für den PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S.

Quelle: Pressemitteilung