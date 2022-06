Wie Epic Games bekannt gegeben hat, gibt es Fall Guys kostenlos auf den g├Ąngigen Plattformen und neu auch auf Xbox und Nintendo Switch. Gleichzeitig startet eine neue Saison mit vielen Neuerungen und vollst├Ąndiger Unterst├╝tzung f├╝r Crossplay und Cross-Progression dank Epic Online Services.

Doch was ist alles neu bei Fall Guys:

Neue Runden: Neue Spielerinnen und Spieler erwartet das Durcheinander der Hex-Rolle, der wahrscheinlich zuk├╝nftige olympische Sport Nervenkitzel von VolleyFall und halsbrecherisches Tempo auf der Schnellbahn.

Neue Hindernisse: Der Explosionsball, das Springseil und die (sehr) wackeligen Böden werden bei den Kämpfen um die Krone entweder helfen oder behindern.

Der Explosionsball, das Springseil und die (sehr) wackeligen B├Âden werden bei den K├Ąmpfen um die Krone entweder helfen oder behindern. Neuer Saisonpass und W├Ąhrungs├Ąnderungen: Der brandneue Fall Guys Saisonpass enth├Ąlt 100 Level an Kost├╝men, Emotes und vieles mehr. Mehr Informationen ├╝ber die neue Ingame-W├Ąhrung Show-Bucks und andere ├änderungen im neuesten Blog zur Fall Guys Economy.

Neue Plattformen: Fall Guys ist jetzt auf Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series S|X, PlayStation 4, PlayStation 5 und im Epic Games Store erhältlich. Steam wird weiterhin mit Updates für bestehende Spielerinnen und Spieler unterstützt, aber nicht mehr herunterladbar sein.

Fall Guys ist jetzt auf Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series S|X, PlayStation 4, PlayStation 5 und im Epic Games Store erh├Ąltlich. Steam wird weiterhin mit Updates f├╝r bestehende Spielerinnen und Spieler unterst├╝tzt, aber nicht mehr herunterladbar sein. Legacy Pack f├╝r bestehende Spielerinnen und Spieler: Um die mehr als 40 Millionen Fans in der Community zu feiern, erhalten alle zur├╝ckkehrenden Fall Guys-Spielerinnen und Spieler, die sich zuvor in die Stolperhalle eingeloggt haben, kostenlos das Legacy Pack, das den ersten Saisonpass sowie ein B├╝ndel kosmetischer Goodies enth├Ąlt.

"Wir alle bei Mediatonic sind begeistert, dass wir mehr Spielerinnen und Spieler als je zuvor in den Stolperhalle einladen k├Ânnen, da Fall Guys kostenlos ist und neue Plattformen wie Nintendo Switch, Xbox und der Epic Games Store an den Start gehen. Ohne die Unterst├╝tzung unserer unglaublichen Community und alles, was wir seit 2020 gemeinsam aufgebaut haben, h├Ątten wir das nicht geschafft. Das Team hat eine erstaunliche Roadmap mit neuen Features und Inhalten in petto und wir k├Ânnen es kaum erwarten, diese mit neuen und alten Spielerinnen und Spielern in dieser und zuk├╝nftigen Fall Guys-Saisons zu teilen", sagt Paul Croft, Vizepr├Ąsident und Mitgr├╝nder von Mediatonic.

"Wir sind begeistert, dass Mediatonic Crossplay und Cross-Progression in Fall Guys einf├╝hrt.ÔÇŁ, sagt Simon Allaeys, Senior Director bei Epic Online Services. "Die M├Âglichkeit, sich mit Freunden zu verbinden, egal wo man spielt, ist gro├čartig und wir k├Ânnten uns nicht mehr darauf freuen, zu sehen, wie die Bohnen mit Hilfe von Epic Online Services gemeinsam stolpern, fallen und erfolgreich sind."

