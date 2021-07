Die neue Season von Fall Guys startet bereits schon morgen am 20. Juli und passend dazu werden die Bohnen in den Dschungel-Dome geschickt, mitsamt riesigen schwingenden Baumst├Ąmmen, einem geheimnisvollen Tempel und mechanischen Nash├Ârnern.

Vorgestellt wurden die Inhalte der neuen Saison in einem Enth├╝llungsevent, in dem gezeigt wurde, wie die Bohnen durch sechs neue Runden tauchen und sprinten, inklusive neuer M├Âglichkeiten sich mit anderen zusammenzutun sowie zeitlich begrenzten Events.

Neue Runden in Saison 5:

Treetop Tumble: Der Weg zum Ziel f├╝hrt ├╝ber verzweigte Routen, gef├╝llt mit gef├Ąhrlichen Stammschaukeln und sich aufblasenden Fr├Âschen.

Stompin' Ground: Auf der hektischen Flucht vor drei mechanischen Nashörnern gilt es schnell und wendig zu sein.

Lost Temple: Eine ehrgeizige Runde mit einem neuen Finale erwartet die Bohnen: Der Weg durch den Tempel, zur Krone, verändert sich ständig.

Lily Leapers: Gutes Rhythmusgefühl und eine sichere Landung sind wichtig, um eine Ebene nach der anderen zu erobern.

Bubble Trouble: In Bubble Trouble müssen die mit Hindernissen gefüllten aktiven Bereiche überwunden werden, um eine Chance auf den Sieg zu haben.

Pegwin Pool Party: Bei der Pegwin Pool Party gilt es die Pegwins zu schnappen und sie nicht mehr loszulassen, während die Bohnen auf den flotten Rutschen unterwegs sind. Je länger sie festgehalten werden, desto mehr Punkte gibt es.

Zeitlich begrenzte Events

Mit den zeitlich begrenzten Events kommt eine neue Art und Weise, die Stolperhalle zu erobern ÔÇô vollgepackt mit besonderen Herausforderungen und entsprechenden Belohnungen, wie seltenen Kost├╝men, Emotes, Namensschildern und mehr.

Trupps in Saison 5

In Saison 5 wird an zahlreichen M├Âglichkeiten gearbeitet, um das Zusammenspiel mit anderen zu verbessern und erweitern. Geplant sind mitunter begrenzte Duo- und Trio-Shows, die einen Abstecher in den Trupp-Modus lohnenswert machen.

Quelle: Pressemitteilung