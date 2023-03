Im Rahmen der Far Cry 5 Jubil√§umsfeierlichkeiten gab Ubisoft bekannt, dass eines der von den Fans am meisten geforderten Features, ab sofort in nativen 60 FPS verf√ľgbar ist.Der 60 FPS-Boost gilt f√ľr alle Far Cry 5-Modi: Solo-Kampagne, Koop, Arcade und alle herunterladbaren Inhalte.

‚ÄčIm l√§ndlichen Hope County, Montana, das von einem fanatischen Weltuntergangskult belagert und vom Rest der Welt abgeschnitten wird, m√ľssen sich die Spieler:innen mit den Bewohnern zusammenschlie√üen, um einen Widerstand aufzubauen und die Gemeinde und sich selbst zu befreien. Es muss sich in Luftk√§mpfen gegen die Sektenmitglieder in Big Sky Country behauptet, die Vorr√§te der Sekte mit Fahrzeugen, Sprengstoff und vielem mehr zerst√∂rt und aus einer Vielzahl von Charakteren "Guns for Hire" oder sogar "Fangs for Hire" rekrutiert werden. Bei "Fangs for Hire" kommen spezialisierte Tiere wie B√§ren und Pumas, die den Spielstil der Spieler:innen erg√§nzen zum Einsatz, egal ob sie im Verborgenen oder mit brachialer Gewalt vorgehen. Wie die Spieler:innen jede Situation und das Chaos, das sie in Far Cry 5 verursachen, bew√§ltigen, bleibt ihnen √ľberlassen.

Passend dazu gibt es auch ein kostenloses Wochenende von 23. bis 27. M√§rz f√ľr PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S. Das Gratis-Wochenende gew√§hrt Zugriff auf alle Inhalte des Hauptspiels und bis zu 85 % Rabatt auf Far Cry 5, um das Abenteuer fortzusetzen.

Quelle: Pressemitteilung