Astragon Entertainment und der Entwickler Chronos Unterhaltungssoftware haben heute das Spiel Firefighting Simulator: The Squad für die Konsolen veröffentlicht. Allein oder im Multiplayer könnt ihr mit bis zu 4 Spielern spielen und dem Feuer den Kampf ansagen.

In Firefighting Simulator: The Squad treten Spieler und Spielerinnen allein oder im Multiplayer mit bis zu 3 weiteren virtuellen Feuerwehrleuten den Kampf gegen die Flammen an. In mehr als 40 abwechslungsreichen Missionen müssen sich virtuelle Feuerwehrleute am Einsatzort einen Überblick verschaffen, die Gefahrensituation richtig einschätzen und die eigene Einsatzgruppe koordinieren. Dazu zählen einen Waldbrand, ein Flugzeugbrand und Brände in Wohnhäusern und Industrie-Gebäuden mit unterschiedlichen Brandherden.

Das Spiel gibt es nicht nur für die Konsolen PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S, sondern bereits auch schon länger für den PC.

Quelle: Pressemitteilung