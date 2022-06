Microids freut sich, den allerersten Gameplay-Teaser f├╝r Flashback 2 zu enth├╝llen. Drei Jahrzehnte nach den ersten Abenteuern von Conrad B.Hart m├Âchten Paul Cuisset und Microids Studio Lyon alle Spieler einladen, dieses neue Kapitel im Flashback-Franchise!

Nachdem Conrad und seine Verb├╝ndeten in der vorherigen Folge den Master Brain besiegt haben, stehen sie erneut der Morphs-Spezies gegen├╝ber und bedrohen alle Zivilisationen. Zu allem ├ťberfluss wird Conrads bester Freund Ian vor seinen Augen entf├╝hrt. Noch ein schmutziger Trick der Morphs? Es liegt an Ihnen, herauszufinden, wer es getan hat und was seine Beweggr├╝nde sind.

Flashback 2 wurde in enger Zusammenarbeit zwischen dem Team von Paul Cuisset und dem Microids Studio Lyon entwickelt und l├Ądt die Spieler ein, eine brandneue Geschichte zu entdecken, die Action, R├Ątsel und Infiltration miteinander verbindet. Dieses Abenteuer f├╝hrt Sie an bekannte Orte wie Neo Washington oder den Dschungel, aber auch an neue Orte wie Neo Tokyo oder eine mysteri├Âse Raumstation.

Um an dieser Fortsetzung zu arbeiten und dem Originalspiel Tribut zu zollen, gelang es Paul Cuisset, einige Teammitglieder wie den Spieledesigner Thierry Perreau und den Komponisten des ber├╝hmten Amiga-Soundtracks, Rapha├źl Gesqua, zur├╝ckzuholen.

Flashback wurde Anfang der 90er Jahre f├╝r seine innovativen Animationen gelobt, das Team wollte diese Tradition f├╝r diese neue Folge fortsetzen. Um ihr Ziel zu erreichen, wurde der weltber├╝hmte Stuntman Jamel Blissat (Marvels Moon Knight Oscar Isaac Body Double) engagiert, um Conrad B. Harts Motion Capture zu machen.

Flashback 2 wird in diesem Winter 2022 f├╝r den PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S. F├╝r die Nintendo Switch wird dieses 2023 folgen.

Quelle: Pressemitteilung