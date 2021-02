Ubisoft feiert mit For Honor bereits 4 Jahre und verkündet deshalb auch einen Ausblick für Year 5: Jahr der Bündnisse. Nach vier Jahren durchgängigen Inhaltupdates und Verbesserungen, bringt Year 5 ein zusätzliches Jahr mit vielen In-Game-Inhalten und setzt gleichzeitig die Handlung von Year 4 fort.

{youtube}wkUabNs7YSc {/youtube}

Die Roadmap umfasst vier themenbasierte Seasons, inklusive neuer Anpassungsgegenstände, zwei neue Helden, wovon ein Held in Season 2 und ein weiterer in Season 4 von Year 5 veröffentlicht wird, sowie In-Game-Events und einen Battle Pass für jede Season. Weitere Details zu Year 5 können in folgendem Video eingeholt werden:

Zudem führt For Honor ein In-Game-Crossover mit Shovel Knight von Yacht Club Games ein, das ab sofort kostenlos verfügbar ist. Das Crossover bietet Inhalte, die von Shovel Knight inspiriert sind, darunter ein Shovel Drop-Emote und drei außergewöhnliche Outfits, die jeweils Ornamente, Stimmungs-Effekte, Symbole und vieles mehr beinhalten. Das Emote kann für 10.000 Stahl, der In-Game-Währung, erworben werden. Die Outfits können für einen Preis zwischen 15.000 bis 20.000 Stahl erworben werden. Alle Items sind im In-Game Store bis zum 4. März verfügbar.

{youtube}YG-z4-BgmLs{/youtube}

Seit der Veröffentlichung im Februar 2017, darf sich For Honor nun auf das fünfte Jahr voller Post-Launch-Inhalte freuen. For Honor bietet eine Vielzahl von Inhalten, eine Auswahl von 28 Helden, darunter der kürzlich erschienene Greif, sowie sieben Mehrspieler-Modi, eine Story-Kampagne und einem unbegrenzten PvE-Modus. Das Year 5-Inhalt erscheint offiziell am 11. März und weitere Infos zur Season 1 erscheinen zu einem späteren Zeitpunkt.

Quelle: Pressemitteilung