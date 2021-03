Bereits am 11. März geht es los mit der neusten Season bei For Honor. Es startet Year 5 Season 1 und wird Asunder heißen.

Zum Auftakt von Year 5 setzt Asunder den Erzählbogen fort, der in der Welt von For Honor in Year 4 eingeführt wurde. Der anhaltende Krieg bringt die Kriegerinnen und Krieger der Chimären-Allianz und des Ordens des Horkos weiter gegeneinander auf. Asunder stellt jedoch eine Zeit des großen Überflusses für die Kämpfenden dar, da sie Festlichkeiten innerhalb ihrer jeweiligen Bündnisse genießen.

Ab dem 11. März startet ein zeitlich begrenztes Ingame-Event namens Horkos-Maskerade. Dieses bietet einen neuen 4v4-Spielmodus namens Karussell des Horkos, in welchem man sich für den Orden des Horkos beweisen kann. Zudem wird ein kostenloser Event-Pass für die Dauer des Events eingeführt, der über 30 abzuschließende Stufen verfügt.

Zusammen mit diesem Event bringt Year 5 Season 1 Asunder ein Update für den Wächter, neue Rüstungsvariationen und Waffen im Laufe der Season, mehr In-Game-Events, einen Battle-Pass und ein Battle Bundle, das brandneue Emotes sowie Waffen, Hinrichtungen, Effekte und mehr enthält.

For Honor gibt es für den PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S.

Quelle: Pressemitteilung