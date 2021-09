Ubisoft hat bekannt gegeben, dass die neue Season f├╝r For Honor in kommende Woche verf├╝gbar sein wird. Ein besonderes R├╝ckblick-Event wird ebenso mit der R├╝ckkehr der B├╝ndnisspiele sp├Ąter in der Season stattfinden.

Nach einer intensiven D├╝rreperiode in Year 5 Season 2 Mirage bringt Tempest heftige sintflutartige Regenf├Ąlle und Zyklone. Als Heathmoors Krieger:innen sich w├Ąhrend der D├╝rre Wasser w├╝nschten, wurden sie von den G├Âttern erh├Ârt: aber nicht so, wie sie sich das vorgestellt hatten. Jetzt zerst├Âren entlang der K├╝ste gigantische Flutwellen die D├Ârfer und H├Ąfen Heathmoors.

Vom 9. Bis zum 30. September wird es ein zeitlich limitiertes Er├Âffnungsevent geben, Storm Tides. W├Ąhrend dieses Events ist es euch m├Âglich, einen kostenlosen Event Pass durchzuspielen und Zugang zu einer Vielzahl an Belohnungen, wie beispielsweise einer neuen Schlacht-Montur, einem Effekt sowie einem Ornament zu erhalten. Au├čerdem k├Ânnen w├Ąhrend des Events neue Waffen erbeutet werden.

For Honor gibt es f├╝r den PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S.

Quelle: Pressemitteilung