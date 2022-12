Square Enix und Luminous Productions haben während The Game Awards einen neuen Trailer für den bald erscheinenden Titel Forspoken veröffentlicht und damit dann eine auch eine spielbare Demo für die PlayStation 5.

Der Trailer gewährt einen Blick auf den vernichtenden Effekt des Bruchs, einer mächtigen und geheimnisvollen Kraft, die alles verdirbt, was sie berührt – darunter auch die Einwohner Athias und die Tantas, einst wohlgesonnene Matriarchinnen, die jetzt als bösartige Zauberinnen über das Land herrschen.

Spieler*innen können diese Verderbnis selbst in der Demo erleben und dürfen es mit einer Vielzahl von Gegnern aufnehmen. In diesen Kämpfen stellen sie ihre Fähigkeiten mit einem großen Arsenal aus Angriffs- und Unterstützungsmagie auf die Probe. Damit bereiten sie sich auf die temporeiche Action vor, die sie in der Vollversion des Spiels nächsten Monat erwartet.

Die FORSPOKEN Demo kann ab sofort im PlayStation Store heruntergeladen werden.

Forspoken erscheint am 24. Januar 2023 für den PC und PlayStation 5.

Quelle: Pressemitteilung