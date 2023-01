Square Enix freut sich, dass Forspoken, das Deb√ľt des Studios Luminous Productions weltweit f√ľr den PC und Konsolen erh√§ltlich ist. In diesem Action-RPG mit Fokus auf Story nutzen Spieler*innen durch Magie verst√§rkten Parkour und ein gro√ües Arsenal aus m√§chtigen Zaubern und Fertigkeiten, um Au√üergew√∂hnliches zu vollbringen und das Land Athia zu retten.

Square Enix und Luminous Productions ver√∂ffentlichten heute ebenfalls eine kostenlose Demo auf PC (√ľber STEAM, den Epic Games Store und den Microsoft Store). In der PC-Demo nehmen es Spieler*innen mit einer Vielzahl von Gegnern auf und stellen ihre F√§higkeiten im Kampf auf die Probe, bei dem sie ein gro√ües Arsenal aus Angriffs- und Unterst√ľtzungsmagie einsetzen. Damit k√∂nnen sie sich auf die temporeiche Action vorbereiten, die sie in der Vollversion des Spiels erwartet.

In FORSPOKEN √ľbernehmen Spieler*innen die Rolle von Frey Holland, einer gew√∂hnlichen, jungen Frau, die auf geheimnisvolle Weise in das Land Athia transportiert wird ‚Äď ein fantastisches Land, das von einer unbekannten Macht namens der "Bruch" heimgesucht wird. Irgendwie √ľberlebt Frey dieses seltsame Ph√§nomen und ist mit dem magischen, sprechenden Armband "Reif" verbunden. Damit ist sie Athias letzte Hoffnung und muss ihre neuen, magischen Fertigkeiten nutzen, um Athia zu retten und einen Weg nach Hause zu finden.

In FORSPOKEN k√∂nnen Spieler*innen spannende Darbietungen einer Starbesetzung erleben, darunter Ella Balinska (Run Sweetheart Run) als Protagonistin Frey Holland, Jonathan Cake (Star Wars: The Old Republic) als das magische Armband Reif sowie Pollyanna McIntosh (The Walking Dead-Reihe), Janina Gavankar (The Morning Show) und Claudia Black (Uncharted: The Lost Legacy) als die Tantas, b√∂sartige Zauberinnen, die den Verstand verloren haben und √ľber Athia herrschen. Unter den Nebendarsteller*innen befinden sich u.a. Monica Barbaro (Top Gun Maverick) und Keala Settle (The Greatest Showman).

"Wir freuen uns sehr, die Ver√∂ffentlichung von FORSPOKEN zu feiern, und dass Spieler*innen endlich Freys Story erleben k√∂nnen. Das Entwicklerteam und alle anderen Mitwirkenden haben hart daf√ľr gearbeitet, die Vision von FORSPOKEN zum Leben zu erwecken, und wir k√∂nnen es kaum erwarten, die Reaktion der Fans zu sehen. Wir hoffen, dass Spieler*innen eine Verbindung zu Frey f√ľhlen, wenn sie mit ihr auf dieser magischen Reise das geheimnisvolle Land Athia erkunden.", sagt Takeshi Aramaki.

Der DLC "Forspoken: In Tanta We Trust" wird sp√§ter in diesem Jahr erscheinen. Wer die Digitale Deluxe Edition vorbestellt hat, erh√§lt Vorabzugriff auf diesen Prequel-DLC, sobald dieser verf√ľgbar ist.

Forspoken wurde speziell f√ľr die PlayStation 5 entwickelt und nutzt die gesamte Leistung der Konsole. Mit diesem Game demonstriert Luminous Productions seine Philosophie, durch die Fusion von neuster Technologie und Kreativit√§t Spielerlebnisse zu erschaffen, wie man sie nie zuvor erlebt hat. FORSPOKEN ist ab sofort PlayStation 5 und PC erh√§ltlich.

Quelle: Pressemitteilung