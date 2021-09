Square Enix hat einen neuen Story-Trailer und den Ver├Âffentlichungszeitraum zu dem Spiel Forspoken ver├Âffentlicht. Die neuen Szenen zeigen weitere Details zur Protagonistin Frey ÔÇô einer jungen Frau ohne Ziel, aber mit Verstand, die eine harsche Kindheit in New York City ├╝berstanden hat.

Der Trailer gew├Ąhrt euch zudem einen Blick auf die magischen K├Ąmpfe in Forspoken und Freys flinke Bewegungen. Auf ihrer Reise wird sie dutzende verschieden Arten von Magie erlernen und m├Ąchtige Zauber einsetzen, w├Ąhrend sie sich mit Hilfe des Magie-Parcours durch das wundersch├Âne und doch grausame Land Athia k├Ąmpft.

Ihre dynamischen und akrobatischen Bewegungen, die durch mystische F├Ąhigkeiten verst├Ąrkt werden, erm├Âglichen es Frey, sich schnell durch die weitl├Ąufige Landschaften Athias zu bewegen.

Dar├╝ber hinaus zeigt der Trailer weitere neue und wichtige Charaktere in Forspoken, darunter Freys Begleiter "ReifÔÇť, ein magisches und sprechendes Armband, dem der Schauspieler Jonathan Cake (Stargirl) seine Stimme leiht, und das Frey bei ihrer Reise durch Athia begleitet.

Ihr bekommt auch Tanta Sila zu sehen, eine verr├╝ckte und b├Âsartige Matriarchin sowie die st├Ąrkste und schrecklichste Tanta in Athia. Im Trailer steht ihr Frey in einem explosiven und actionreichen Kampf gegen├╝ber. Tanta Sila wird von der Schauspielerin und Musikerin Janina Gavankar (True Blood) verk├Ârpert. Tanta Silas Deb├╝t bietet Fans einen Vorgeschmack auf die furchteinfl├Â├čenden Gegner, die sie in Athia erwarten.

Keala Settle (The Greatest Showman) und Monica Barbaro (Top Gun: Maverick) treten ebenfalls als Johedy und Auden in Erscheinung, zwei Einwohnerinnen Athias, die sich mit Frey anfreunden und sie auf ihrer Reise unterst├╝tzen.

Square Enix und Luminous Productions arbeiteten mit Hollywood-Autor Gary Whitta (Rogue One: A Star Wars Story), der das Originalkonzept erstellte, und Autorin sowie Regisseurin Amy Hennig (Uncharted-Reihe), die das Story-Konzept 2019 erstellte (bevor sie Vorstand f├╝r Skydance New Media wurde), zusammen. Die talentierten Entertainment-Autoren Allison Rymer (Shadowhunters) und Todd Stashwick (Devil Inside) ├╝bernehmen die F├╝hrung als Hauptautoren f├╝r Story und Skript von Forspoken und erschaffen so gemeinsam eine spannende Geschichte, die sich dem Thema Selbstfindung widmet.

"Forspoken zu schreiben war ein magisches Erlebnis. Die Protagonistin Frey ist stark, komplex und man kann sich leicht in sie hineinversetzen. Ich freue mich darauf, dass die Spieler*innen sie kennenlernen werden", sagt Rymer. Stashwick f├╝gt hinzu: "Wie f├╝r Frey war es auch f├╝r uns eine lange, unglaubliche Reise. Ich freue mich sehr, dass Spieler*innen endlich die Geschichte erleben werden, die wir geschaffen haben. Ich bin so stolz, Teil dieses Teams zu sein und dem Fantasy-Genre eine moderne, unterhaltsame Interpretation zu geben.ÔÇť

Square Enix und Luminous Productions enth├╝llten dar├╝ber hinaus, dass der Soundtrack von den BAFTA-gekr├Ânten Komponisten Bear McCreary (God of War (2018) und TV-Serie The Walking Dead) sowie Garry Schyman (Bioshock-Reihe) komponiert wurde. Zusammen bestimmen sie den unkonventionellen Sound des Spiels. Ihr taucht durch die Fusion aus kontempor├Ąren Electro-Beats und Fantasy-Musik in eine Welt voll verdrehter Sch├Ânheit ein.

"Wir freuen uns sehr zusammen den Soundtrack f├╝r Forspoken zu komponieren. Als wir zum ersten Mal das Skript f├╝r das Spiel lasen, waren wir von Freys dynamischem Charakter und dem Kontrast zwischen der Moderne und Fantasy bewegt, der sich durch die Geschichte zieht. Das ist etwas, was wir mit der Musik, die wir f├╝r den Soundtrack komponieren, widerspiegeln wollten", so McCreary und Schyman.

Das Spiel erscheint im Fr├╝hjahr 2022 f├╝r den PC und PlayStation 5.

Quelle: Pressemitteilung