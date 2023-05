Friends vs. Friends, der herrlich rasante Deck-Building-FPS von Entwickler Brainwash Gang und Publisher Raw Fury ist erh√§ltlich. Friends vs. Friends kombiniert 1v1- oder 2v2-Kampf und Deckbuilding mit dem frenetischen Spa√ü eines Online-PvP-Shooters: Spieler*innen w√§hlen einen stylischen Charakter, erstellen ihr individuelles Deck mit verr√ľckten Waffen und F√§higkeiten und st√ľrzen sich in ein rasantes Multiplayer-Chaos!

Friends vs. Friends gibt der klassischen FPS-Formel eine v√∂llig neue Wendung: Die Kr√§fte, Waffen und Schw√§chungszauber werden aus dem Kartendeck der Spieler*innen gespielt! Sie k√∂nnen zum Titanen werden, befreundete Gesch√ľtzt√ľrme beschw√∂ren, mit Vampirkugeln Gesundheit stehlen oder dem Gegner einfach nur einen gro√üen Kopf geben! Sie verdienen neue Karten, leveln sie auf und schalten neue Charaktere mit einzigartigen F√§higkeiten in chaotischen 1v1- oder 2v2-Spielmodi frei.

Die Key-Features von Friends vs. Friends:

Freunde gegen Freunde: Matches gegen Spieler*innen aus aller Welt im 1vs1- oder 2vs2-Kampf. Oder private Matches mit Freunden. Wer Unterst√ľtzung braucht kann einfach seine Freunde zum Zuschauen einladen!

Matches gegen Spieler*innen aus aller Welt im 1vs1- oder 2vs2-Kampf. Oder private Matches mit Freunden. Wer Unterst√ľtzung braucht kann einfach seine Freunde zum Zuschauen einladen! Ein Spiel mit Charakter: Eine stylishe Auswahl an Charakteren aus der die Spieler*innen w√§hlen k√∂nnen. Sie statten mit sie mit einzigartigen F√§higkeiten aus, welche die Synergieeffekte ihres Decks aufwerten.

Eine stylishe Auswahl an Charakteren aus der die Spieler*innen wählen können. Sie statten mit sie mit einzigartigen Fähigkeiten aus, welche die Synergieeffekte ihres Decks aufwerten. Fortschritt beeindruckt: Spieler*innen steigern ihr Level und erhalten neue Karten durch gematchte Kämpfe und zeitlich begrenzte Herausforderungen.

Spieler*innen steigern ihr Level und erhalten neue Karten durch gematchte Kämpfe und zeitlich begrenzte Herausforderungen. Deckbuilding: Waffen-, Fallen- und Fluchkarten sammeln und verbessern, damit sie stärker werden.

Waffen-, Fallen- und Fluchkarten sammeln und verbessern, damit sie stärker werden. Kleider machen Leute: Spieler*innen schalten coole kosmetische Gegenstände wie Skins und Kartenvarianten zum Angeben frei!

Spieler*innen schalten coole kosmetische Gegenstände wie Skins und Kartenvarianten zum Angeben frei! Übung macht den Meister: Die Spieler*innen können gegen Bots antreten, um neue Kartenkombinationen auszuprobieren und ihr Können zu steigern, wenn es später drauf ankommt.

Die Spieler*innen können gegen Bots antreten, um neue Kartenkombinationen auszuprobieren und ihr Können zu steigern, wenn es später drauf ankommt. Niedriger Preis + hohe Qualität = Wie das?!: Um das Team zusammenzuhalten, haben wir darauf geachtet, dass die Kosten ausgeglichen werden, so dass der Einstieg leichtfällt.

Um das Team zusammenzuhalten, haben wir darauf geachtet, dass die Kosten ausgeglichen werden, so dass der Einstieg leichtfällt. Updates und saisonale Inhalte: Nach dem Erscheinen des Spiels wird es neue einzigartige Charaktere, Spielkarten, Geländekarten und Erweiterungen deiner Basis geben.

Friends vs. Friends wird auch später in diesem Jahr auf den Konsolen erscheinen.

