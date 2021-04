NCSOFT und Harmonix haben Infos ├╝ber das neue DLC zu FUSER bekannt gegeben. Dieses DLC ist jetzt im April verf├╝gbar und bringt vier kostenlose Songs f├╝r alle mit.

Neben den neuem DLC gibt es auch ein besonderes Social-Media-Kampagne, bei der ihr eure eigenen Songs posten und mit ein bisschen Gl├╝ck im "Master of Mix"-Spotlight wiederfinden k├Ânnt.

Folgende Songs sind jetzt im April-DLC hinzugekommen:

Anthrax "Among The Living"

Darude "Sandstorm"

*Free Sheets "Don't You Dare"

Ja Rule ft. Ashanti "Always On Time"

*La Guerra Naranja "Una Noche Más"

Lady Gaga & BLACKPINK "Sour Candy"

The Offspring "Self Esteem"

Panic! At The Disco "Dancing's Not A Crime"

*Winnage "The Night Porter"

*ximena "pi de lim├│n"

Die mit einem *-markierten Titel sind kostenlos erh├Ąltlich.

Ihr, die an der Social-Media-Kampagne teilnehmen m├Âchten, m├╝ssen dazu im Laufe des Aprils euren eigenen Mix auf Instagram, Twitter oder Facebook teilen und die Hashtags #PlayFUSER und #MixTheHits nutzen. Mit ein bisschen Gl├╝ck schafft es der Mix dann in den "Masters of MixÔÇť-Spotlight.

Quelle: Pressemitteilung