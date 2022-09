Eine komplette Halle voller Indies. Ok, so eine wirklich ganze Halle voller Indies gab es noch nicht, aber der erste Viertel war bereits schon vertreten und Indies sind wirklich im Vormarsch. Was dieses Jahr alles auf der gamescom im Rahmen der Indies alles pr├Ąsentiert worden ist, k├Ânnt ihr euch hier anschauen.