Publisher 505 Games und Entwickler One More Level haben bekannt gegeben, dass man sich für die Closed Beta von Ghostrunner 2 anmelden kann. Außerdem solltet ihr am 21. August die Augen offen behalten, denn da gibt es neue News zum Cyberpunk-Slasher.

Ein Video, das die bisherigen Geschehnisse der Geschichte zusammenfasst, ist ab sofort verfügbar.

Das „Was bisher in Ghostrunner geschah“-Video fasst die Ereignisse zusammen, die zu Jacks Flucht aus dem Dharma-Turm führten und die Ausgangssituation für seine Erkundung des Ödlands in Ghostrunner 2 bilden.

Wer sich für die Closed Beta anmelden möchte, kann sich hier dafür anmelden: 505.games/GR2Beta

Quelle: Pressemitteilung