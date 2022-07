Für die, die sich noch nicht für Ghostrunner entschieden haben gibt es nun eine Complete Edition wie Publisher 505 Games zusammen mit den Entwicklern und Partnern bekannt gegeben hat. Die Complete Edition erscheint für alle Plattformen und beinhaltet die Erweiterung Project_Hel, alle nach Veröffentlichung hinzugefügten Modi, sowie alle kosmetischen Packs.

Spieler:innen erklimmen in Ghostrunner: Complete Edition den Dharma-Turm, der der Menschheit als letzter Zufluchtsort dient, mit der Mission, einen grausamen Tyrannen zu stürzen. Ghostrunner: Complete Edition verbindet todesmutiges Platforming mit Kämpfen, die nur einen einzigen Treffer zulassen und dabei schnelle Reflexe und einen scharfen Verstand erfordern, und macht diesen Titel zum perfekten Einstiegspunkt für Spieler:innen, die ein anspruchsvolles Ego-Shooter-Kampferlebnis meistern wollen. Musikalisch untermalt wird das Abenteuer mit dem elektronischen Soundtrack von Daniel Deluxe.

Die Ghostrunner: Complete Edition enthält alles, was Ghostrunner bei der Veröffentlichung im Jahr 2020 zu einem Hit gemacht hat, und fügt die Verbesserungen und Inhalte hinzu, die One More Level seither entwickelt hat. Der Project_Hel-Prequel-DLC, welcher von One More Level entwickelt wurde, bietet eine zusätzliche Kampagne mit der neuen spielbaren Protagonistin, Hel - einer labilen, von Hass getriebenen Kampf-Androidin, die sich durch ihre besonderen Fähigkeiten von dem ursprünglichen Hauptcharakter Jack unterscheidet.

Für noch mehr Herausforderung sorgen die Post-Launch-Spielmodi Killrun, Wave-Modus und Assist-Modus. In Killrun spielen Fans gegen die Zeit und fügen durch das Besiegen von Feinden wertvolle Sekunden zum Timer hinzu. Im Wave-Modus müssen Spieler:innen mithilfe von zufälligen Upgrades immer neue Anstürme von Angreifern bewältigen. Der Assist-Modus bietet optionale Vorteile wie kürzere Abklingzeiten von Fähigkeiten, langsameres Gameplay und ein zusätzliches Leben. Außerdem können Fans den perfekten Schnappschuss mit dem Fotomodus einfangen.

Mit den komplexen Katana- und Handschuhsets, die zuvor als kosmetische DLC-Packs veröffentlicht wurden, können Cyborgs stilvoll ausschaltet werden. Außerdem können Spieler:innen mit dem Halloween-Pack die Herzen ihrer Gegner in Angst und Schrecken versetzen, mit dem Winter-Pack für festliche Stimmung sorgen, mit dem Neon-Pack die glitzernde Seite des Cyberpunk genießen oder sich mit dem Metal Ox Pack von den konstanten konfuzianischen Tugenden inspirieren lassen.

Ghostrunner gibt es für den PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch.

Quelle: Pressemitteilung