Codemasters und Electronic Arts haben den GRID Legends Feature-Trailer ver├Âffentlicht, der die Vielfalt der Rennaction zeigt, auf die ihr euch freuen k├Ânnt. Neben dem neuen Story-Modus "Driven to Glory" erleben die Spieler viel Dramatik, wenn sie an einigen der ber├╝hmtesten Orte der Welt um den Sieg k├Ąmpfen. Mit neuen und wiederkehrenden Gameplay-Optionen und der Einf├╝hrung des plattform├╝bergreifenden Multiplayer-Modus werden die Spieler schnell zur Stelle sein und mehr Zeit damit verbringen, Rad an Rad zu k├Ąmpfen.

Die Action beginnt mit "Driven to Glory", dem virtuell produzierten Story-Modus des Spiels, in dem der preisgekr├Ânte Schauspieler Ncuti Gatwa die Hauptrolle spielt und der den Rahmen f├╝r die GRID World Series bildet. Die Handlung f├╝hrt durch die weltweiten Schaupl├Ątze und gibt einen Vorgeschmack auf einige der aufregenden Fahrzeuge, die zum Start angeboten werden. Dann geht es in die Vollen, mit einem genauen Blick auf die R├╝ckkehr von Drift und dem Hop-in-Multiplayer, der zeigt, wie einfach es ist, bis zu 22 Spieler in Sekundenschnelle in ein Rennen einzubinden. Mit der Einf├╝hrung von Rampen und Geschwindigkeitsboosts haben Rennsportbegeisterte noch mehr Abwechslung und Auswahl.

"Wir steigern die Renn-Action und geben den Spielern einen genaueren Einblick in das rasante und spannende Gameplay, einschlie├člich des wiederkehrenden Fan-Favoriten Drift", so Christopher Smith, GRID Creative Director bei Codemasters. "Die Resonanz auf das Spiel seit der Ank├╝ndigung im letzten Sommer war ph├Ąnomenal und wir k├Ânnen es kaum erwarten, dass die Spieler in ein paar Wochen mit uns an der Startlinie stehen."

GRID Legends bietet Action-Rennen mit bew├Ąhrten und neuen Gameplay-Optionen, darunter ein Karrieremodus mit ├╝ber 250 Events. Der neue Race Creator erlaubt es den Spielern, traumhafte Multi-Klassen-Matches zu veranstalten und mit Wetterbedingungen, Tageszeit, Rampen und Boost-Gates weiter zu personalisieren. Neu im Franchise ist ÔÇ×Driven to GloryÔÇť, eine d├╝stere Motorsport-Story, die virtuelle Produktionstechnologie und Gameplay kombiniert, w├Ąhrend die Spieler um den GRID World Series-Titel k├Ąmpfen. Die "Hop-in"-Multiplayer-Option mit plattform-├╝bergreifender Funktionalit├Ąt erm├Âglicht es den Spielern, sich einfach ├╝ber alle Plattformen hinweg zu verbinden und ohne Spielerlobbys und Freundesanfragen an Rennen teilzunehmen.

Am 25. Februar erscheint das Spiel f├╝r den PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S.

Quelle: Pressemitteilung.