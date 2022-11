Codemasters und Electronic Arts haben einen neuen Multi-Klassen-Ausdauer Modus "Enduring Spirit" ver├Âffentlicht. Der storybasierte und plattform├╝bergreifende Multiplayer-DLC f├╝hrt eine neue Spieldynamik ein, bei der Fahrer:innen in einem Langstrecken-Rennformat antreten und ihr K├Ânnen sowie ihre Ausdauer unter Beweis stellen. Auf der Strecke des Fuji Speedway k├Ânnen Spieler:innen mit vier neuen Autos um Ruhm und Ehre k├Ąmpfen, w├Ąhrend sie diesen legend├Ąren Ort und seine vier neuen Strecken befahren.

Der neue Spielmodus l├Ądt Fans dazu ein, als "Driven to Glory"-Charakter und Wunderkind Lara Carvalho an der Seite von Rennfahrer-Draufg├Ąngerin Yume Tanaka beim ersten Seneca "GRID of Legends"-Turnier zu fahren. Die Geschichte wird sich ├╝ber acht thematische Story-Erlebnisse und Story-Events entwickeln. Um den Sieg zu erringen, m├╝ssen Spieler:innen die Hitze aushalten und Balance sowie Harmonie finden.

Dieser Modus steigert die Spannung und erm├Âglicht es Fans, l├Ąngere Rennen in bis zu f├╝nf Klassen gleichzeitig zu fahren. Zu den vier neuen Fahrzeugen, die die vielseitige Liste erg├Ąnzen, geh├Âren leistungsstarke Monster wie der Bentley Speed 8, der Bentley Continental GT3, der BMW V12 LMR sowie der flinke und wendige Autozam AZ-1 Mazdaspeed Kei. Drei neue gesponserte Karriere-Events und eine Vielzahl von Icons, Motiven und Bannern f├╝r die Verwendung im Spiel werden ebenfalls in diesem Paket enthalten sein.

"Langstreckenrennen sind eines der herausforderndsten und unberechenbarsten Motorsportformate und verlangen von Fahrer:innen, dass sie eins mit dem Auto sind", sagt Paul Lovell, Senior Games Designer bei Codemasters. "Wir freuen uns darauf, dies in unserem neuen DLC zusammen mit der legend├Ąren Fuji Speedway-Strecke zum Leben zu erwecken. Mit Hochgeschwindigkeitsgeraden und technisch anspruchsvollen Kurven sind wir sicher, dass es den Fans Spa├č machen wird, sich mit Freunden zu messen und in den Ausl├Ąufern des Mount Fuji den Sieg zu erringen."

Das neue Enduring-Spirit-Pack von GRID Legends ist ab heute f├╝r Xbox Series X|S und PlayStation 5 sowie f├╝r PlayStation 4, Xbox One und PC erh├Ąltlich. Besitzer:innen der Deluxe Edition erhalten sofortigen Zugang hierzu. Die Online-Multiplayer-Interaktion von Enduring Spirit erm├Âglicht es Spieler:innen, ihre Freunde herauszufordern, die die Inhalte des Packs kostenlos** spielen k├Ânnen, und ihnen auf der Strecke zu zeigen, was in ihnen steckt.

Im Vorfeld der gruseligen Jahreszeit wird GRID Legends ab heute bis zum 6. November ein spezielles Halloween-Event f├╝r alle Spieler:innen veranstalten. In London, umgeben von gr├╝nem Nebel und eingetaucht in eine schaurige Atmosph├Ąre, werden Fans, die das vorgeschlagene F├╝nf-Runden-Rennen mit der Cobra Cup-Fahrzeugklasse absolvieren, mit f├╝nf von Halloween inspirierten Fahrzeugmustern belohnt.

Quelle: Pressemitteilung