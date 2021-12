Perfect World Entertainment und Magic Design Studios haben im Rahmen der Game Awards 2021 den handgezeichneten 2D-Action-Roguelite, Have a Nice Death bekannt gegeben. In diesem finsteren Abenteuer ĂŒbernehmen Spieler die Rolle des Todes, dem ĂŒberarbeiteten CEO des Megaunternehmens, das Seelen bearbeitet – Death, Incorporated.

"Wenn der Tod die gleichen TagesablĂ€ufe wie wir hĂ€tte, wie wĂŒrde er/sie das erleben? Das ist die Frage hinter Have a Nice Death", sagt Nicolas LĂ©ger, Creative Director und Animation Director bei Magic Design Studios und Gewinner der Annie Awards fĂŒr ‚Best Character Animation‘. "Das Spiel kombiniert unsere Leidenschaft fĂŒr 2D-Animation, schnellen und wilden KĂ€mpfen und ĂŒberzeugenden Grafikeffekten mit einem makabren Universum, das durch schwarzen, aber parodierenden Humor zum Leben erweckt wird. Das Endspiel ist die Sicht unseres Teams auf die aktuelle Firmenwelt und ein spannender Blick auf das Leben des Todes, wenn er einer von uns wĂ€re. Wir glauben, Spieler können es gar nicht erwarten, das Spiel auszuprobieren."

"Ich war von den bezaubernden Konzepten hinter Have a Nice Death total gefesselt und freue mich, ein Berater fĂŒr das Spiel zu sein", sagte SĂ©bastien BĂ©nard, der Lead Developer hinter Dead Cells und GrĂŒnder von Deepnight Games. "Das Team von Magic Design Studios hat wirklich alles, um diese Abenteuer zu verwirklichen. Die Basis des Spiels mit dem Tod als CEO der Unterwelt, gepaart mit dem sĂŒĂŸen handgezeichneten Kunststil und einem tollen Spielablauf stellt sicher, dass es eines der nĂ€chsten großen Roguelites wird."

Have a Nice Death ist ein handgezeichnetes 2D-Action-Roguelite, in dem Spieler die Rolle des Todes ĂŒbernehmen, GrĂŒnder und CEO von Death, Incorporated, eine massive Unterweltorganisation, die fĂŒr die Bearbeitung von Seelen im Jenseits verantwortlich ist. Als furchtloser Firmenleiter werden sie die schaurigen, aber charmanten bĂŒrokratischen Abteilungen des Firmenhauptsitzes erkunden, um die abtrĂŒnnigen Mitarbeiter zu fassen und zu rehabilitieren, die den Firmenvorsatz ignorieren und viel zu viele Seelen von der Erde geschnappt haben. Die Abteilungschefs, auch bekannt als Plagegeister und ihre Lakaien unter Kontrolle zu bekommen, ist allerdings eine schwierige Aufgabe, die mehrere AnlĂ€ufe benötigen wird. Zum GlĂŒck haben Spieler ein Arsenal an Waffen, Zaubern und SpezialfĂ€higkeiten, um die Arbeit zu erledigen.

Übersicht der Features von Have a Nice Death:

Willkommen bei Death, Incorporated: Spieler können die schaurigen, aber charmanten bĂŒrokratischen Abteilungen von Death Inc., entdecken und erkunden. Hier treffen sie auf verschiedene unvergessliche Charaktere, wie den freundlichen Assistenten „Pump Quinn” der immer fĂŒr den neuesten BĂŒrotratsch zu haben ist.

Spieler können die schaurigen, aber charmanten bĂŒrokratischen Abteilungen von Death Inc., entdecken und erkunden. Hier treffen sie auf verschiedene unvergessliche Charaktere, wie den freundlichen Assistenten „Pump Quinn” der immer fĂŒr den neuesten BĂŒrotratsch zu haben ist. Ernten, was man sĂ€ht: FĂ€higkeiten (und die Sense) mĂŒssen in schnellen Hack’n’Slash-KĂ€mpfen geschĂ€rft werden. Über 30 einzigartige Waffen und ZaubersprĂŒche, die zu finden sind und fĂŒr verheerende Kombinationen verbessert werden können, sollen genutzt werden.

FĂ€higkeiten (und die Sense) mĂŒssen in schnellen Hack’n’Slash-KĂ€mpfen geschĂ€rft werden. Über 30 einzigartige Waffen und ZaubersprĂŒche, die zu finden sind und fĂŒr verheerende Kombinationen verbessert werden können, sollen genutzt werden. Der Tod schlĂ€ft nie: Da der Tod nicht sterben kann, sammeln Spieler Erfahrung und Beute, um die zahlreichen Lakaien und Bosse in jeder Abteilung von Death Incorporated zu ĂŒberwinden – immer wieder. Eine Leistungsbewertung nach jedem Lauf garantiert die Freischaltung interessanter GegenstĂ€nde und Verbesserungen, die auf der Reise helfen werden.

Da der Tod nicht sterben kann, sammeln Spieler Erfahrung und Beute, um die zahlreichen Lakaien und Bosse in jeder Abteilung von Death Incorporated zu ĂŒberwinden – immer wieder. Eine Leistungsbewertung nach jedem Lauf garantiert die Freischaltung interessanter GegenstĂ€nde und Verbesserungen, die auf der Reise helfen werden. Wenn das Leben einem FlĂŒche gibt: Mehr Macht zu erhalten, ist eine umstrittene Entscheidung in der Firmenkultur von Death, Incorporated. Fluch-Verbesserungen könnten dazu fĂŒhren, dass der Arbeitsinspektor Lakaien verstĂ€rkte KrĂ€fte gewĂ€hrt oder noch schlimmer, die Kosten von Kaffee und anderen wichtigen GegenstĂ€nden fĂŒr die Arbeit erhöht.

Have a Nice Death wird als Early Access auf Steam und der neuen Steam-Deck-Konsole im MĂ€rz 2022 erscheinen. ZusĂ€tzliche Plattformen werden zu einem spĂ€teren Zeitpunkt enthĂŒllt.

Quelle: Pressemitteilung