Nacon und das Entwicklungsstudio Neopica haben bekannt gegeben, dass der A Ranger's Life DLC zum Hunting Simulator 2 schon in wenigen Tagen erscheinen wird.

Ein neues Video stellt den DLC sowie die kürzlich erschienenen Next-Gen-Versionen des Spiels genauer vor.

In diesem DLC-Paket verkörpern die Spieler einen Park Ranger. Die Story-Kampagne stellt den Schutz und die Erhaltung der Natur in den Mittelpunkt. Mit dem Hund an der Seite durchstreifen die Spieler einen Nationalpark in Colorado und erfüllen verschiedene Aufgaben: Rettung von Tieren, Sammeln von Proben, Kontrolle invasiver Arten und Erhalt der Umwelt.

Hunting Simulator 2 gibt es für den PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch.

Quelle: Pressemitteilung