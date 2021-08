Curve Digital und Bossa Studios haben bekannt gegeben, dass I Am Fish im September ver├Âffentlicht wird. Erlebt die vielen Gefahren, denen ein Fisch begegnen kann, wenn er von seinen Freunden getrennt wird.

Basierend auf dem gemeinsamen Universum von Surgeon Simulator und I Am Bread braucht es keinen Hirnst├Âr, um zu verstehen, dass Bossa Studios I Am Fish als "Fisch aus dem WasserÔÇť-Geschichte entwickelt und sie dann an einige dunkle Orte f├╝hrt, um Innovationen zu entwickeln die Erfahrung mit seinem eigenen charakteristischen Spiel auf der Steuerung, perfekt f├╝r einen physikbasierten Action-Adventure-Plattformer. Der Schein kann t├Ąuschen, und die bezaubernde Kulisse von I Am Fish kann die Unvorbereiteten mit ihren zahlreichen brutalen Fischfreunden t├Ąuschen, um unsere vier Fischkumpels in ausgetrocknete H├╝llen ihres fr├╝heren Selbst zu verwandeln. Ihr m├╝sst gekonnt schwimmen, fliegen, rollen und sich durch die vielen Gefahren in Barnardshire und dar├╝ber hinaus k├Ąmpfen!

"Wie viele Titel, an denen Bossa Studios gearbeitet hat, begann I Am Fish als Prototyp, der anfangs ziemlich schwierig war, aber einige gro├čartige Reaktionen von den Leuten innerhalb des Studios erhielt", sagte Luke Williams, leitender Spieledesigner bei Bossa Studios. "F├╝r das komplette Spiel wussten wir, dass wir es sowohl mechanisch als auch thematisch ├╝ber einen Fisch in einer Sch├╝ssel hinaus erweitern wollten. Ich denke, die Spieler werden es genie├čen, die prek├Ąren Situationen zu sehen, in die diese Fische geraten werden!ÔÇť

Halte deine Freunde nah und deine Anemonen n├Ąher! Unsere Fin-tastic-Vier m├╝ssen zahlreiche Bedrohungen bew├Ąltigen, wie z. B. das ├ťberqueren von Stra├čen, das unauff├Ąllige Bewegen durch einen Nachtclub, das Navigieren in mit Injektionsnadeln gef├╝llten Abwasserkan├Ąlen und das Vermeiden hungriger Wildtiere. Es gibt jedoch M├Âglichkeiten, Gl├Ąser, Mop-Eimer und mehr mit E-Fisch zu nutzen, um das endg├╝ltige Ziel zu erreichen ÔÇô den tiefen, riesigen Ozean! (Wir sind Piranha-Rolle mit diesen Wortspielen!)

I Am Fish wurde in Unity entwickelt und verwendet volumetrische Beleuchtung aus der High Definition Render Pipeline (HDRP) von Unity. Auf dieser Rendering-Pipeline baut auch die eigene benutzerdefinierte Wasser-Rendering-L├Âsung von Bossa Studios auf, die ├╝ber alle Xbox-Generationen hinweg funktioniert und eine schnellere Leistung auf der Xbox Series X|S bietet.

I Am Fish erscheint am 16. September f├╝r den PC und Xbox.

Quelle: Pressemitteilung