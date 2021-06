Wie jedes Jahr, so auch dieses Jahr, wurde von Ubisoft eine Fortsetzung bekannt gegeben. NatĂŒrlich reden wir hier von Just Dance 2022, was das erfolgreichste Musikvideospiel aller Zeiten ist.

Just Dance ist ein weltweit beliebtes Unterhaltungs-PhÀnomen mit mehr als 138 Millionen Spieler:innen und mehr als 80 Millionen verkauften Kopien. Dieses Jahr liefert Just Dance 2022 weitere Gelegenheiten zu tanzen:

40 neue Songs und Universen: Aufleveln der Tanz-Skills mit Chart-Tophits und viralen Internet-PhÀnomenen, inklusive: "Nails, Hair, Hips, Heels" von Todrick Hall "Believer" von Imagine Dragons "Level Up" von Ciara Und viele weitere!

Aufleveln der Tanz-Skills mit Chart-Tophits und viralen Internet-PhĂ€nomenen, inklusive: Mehr als 700 Songs bei Just Dance Unlimited: Just Dance Unlimited, der Abonnement-basierte Streaming-Dienst, bietet Zugang zu einem stĂ€ndig wachsenden Katalog aus zahllosen Hits, dem das ganze Jahr neue und exklusive Songs hinzugefĂŒgt werden. Jede Version von Just Dance 2022 beinhaltet Zugang fĂŒr einen kostenlosen Probemonat.

Just Dance 2022 prĂ€sentiert außerdem eine fantastische Kollaboration mit dem bekannten SĂ€nger, TĂ€nzer und Choreographen Todrick Hall. Der KĂŒnstler veröffentlicht exklusiv fĂŒr den neuesten Teil von Just Dance eine neue Version seines beliebten Tracks “Nails, Hairs, Hips, Heels“. Fans erhalten zudem die Möglichkeit, an der Kreation seines Musikvideos teilzunehmen, welches parallel zum neuen Just Dance-Track veröffentlicht wird. Mehr Informationen dazu bietet die offizielle Seite www.justdancegame.com.

"FĂŒr mich ermöglicht Just Dance den Menschen, sich selbst durch Tanzen auszudrĂŒcken und ihre IndividualitĂ€t auf unterhaltsame Weise zu feiern“, sagt KĂŒnstler Todrick Hall. "Die neuen Lyrics wurden speziell fĂŒr Just Dance geschrieben. Ich verspreche, dass sie den Leuten viel Selbstvertrauen geben werden. Das ist der Grund, weshalb ich ‘Nails, Hair, Hips, Heels‘ geschrieben habe und jetzt wurde es Just Danceifiziert. Ich hoffe, alle werden genau so viel Spaß haben, zu diesem Track zu tanzen, wie ich bei seiner Erstellung."

Zusammen mit neuen Songs werden auch einige klassische Just Dance-Spielmodi zurĂŒckkehren:

Sweat-Modus: Training mit Spaß! Mit dem Sweat-Modus ist es möglich, die eigene Routine zu starten und langfristig motiviert zu bleiben, in dem man die verbrannten Kalorien beim Tanzen trackt.

Koop-Modus: Hier kann man sich mit seinen Freunden zusammenschließen und gemeinsam im Koop-Modus tanzen. Die ertanzten Punkte werden kombiniert und so erobern die TĂ€nzerinnen und TĂ€nzer gemeinsam die BĂŒhne.

Quickplay-Modus: Alle, die schnell ins Spiel einsteigen möchten, können den Schnellspiel-Modus nutzen, der direkt vom StartmenĂŒ aus eine zufĂ€llige Playlist startet.

World Dance Floor: Just Dancer aus allen Teilen der Welt können wĂ€hrend spannenden WettkĂ€mpfen gegeneinander antreten. FĂŒr ein faires Tanzbattle treffen Teilnehmende auf Mitspieler:innen mit einem Ă€hnlichen Level.

Just Dance 2022 erscheint am 04. November fĂŒr die PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und Google Stadia.

Quelle: Pressemitteilung