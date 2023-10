Ubisoft hat das Spiel Just Dance 2024, der nächste Teil der Nr. 1 Musikvideospiele-Marken alles Zeiten, veröffentlicht.

Just Dance sorgt in diesem Jahr als Dance-on-Demand-Modus für endlosen Party-Spaß und bietet fortlaufend kostenlose Content-Updates. Zudem ist das Spiel und seine Party-Hits nun bequemer zugänglich, da alle Inhalte der Just Dance 2024 Edition und der Just Dance 2023 Edition gemeinsam auf einer Live-Plattform verfügbar sind.