Nachdem wir die letzten 12 Monaten in unseren H├Ąusern verbracht haben, wird es bald Zeit, gemeinsam auszusteigen und die frische Luft einzuatmen. Das ist nat├╝rlich alles, bevor wir zwei zarte Feuerwerke an unseren zarten K├Ârpern befestigen und uns in den Himmel bef├Ârdern, bevor wir wieder zu Boden fallen und in den offenen Kiefern eines handlichen Hais landen, der in einem nahe gelegenen Fluss Zuflucht gesucht hat.

Oh, Moment mal. Nein. Just Die Already - der alte Rentnerspielplatz, den Curve Digital und DoubleMoose heute ank├╝ndigen k├Ânnen, wird am Donnerstag, dem 20. Mai 2021, auf PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch ver├Âffentlicht.

Wenn ihr zum ersten Mal von Just Die Already geh├Ârt habt - und angesichts der Tatsache, dass wir alle im letzten Jahr so ÔÇőÔÇőwenig zu tun hatten, dass selbst undankbare Aufgaben wie "ein Buch lesenÔÇť oder "ein Gespr├Ąch mit einem geliebten Menschen f├╝hrenÔÇť. Es schien fast legitim, wir finden das ehrlich gesagt schwer zu glauben - dann haltet an eurem Zahnersatz fest: Just Die Already erz├Ąhlt die Geschichte alter Leute, die gerade aus ihren Altersheimen geworfen wurden und miteinander konkurrieren, um sich einen Sweet Spot zu sichern Stellt euch neue, indem ihr gef├Ąhrliche Herausforderungen ausf├╝hrt, um euch f├╝r die kostenlose Pflege zu qualifizieren.

Spieler k├Ânnen entweder alleine gegen Just Die Already antreten oder im Online-Multiplayer-Modus f├╝r vier Spieler (dank Epic Online Services auch plattform├╝bergreifend) gegeneinander antreten und gef├Ąhrliche Herausforderungen abhaken, die Ihr Leben - und in der Tat jedes Atom Ihres Seins - in Frage stellen. in Gefahr. Sie verlieren Gliedma├čen, die von Haien gefressen werden, Sie brechen jeden einzelnen Ihrer Knochen, Sie werden gequetscht und gequetscht und in St├╝cke geschossen, und wenn Sie Gl├╝ck haben, bleiben Sie lange genug am Leben, um Ihre zu verdienen Platz in einem wertvollen Altersheim.

"Just Die Already ist vielleicht eine fiktive Geschichte von OAPs, die um Pl├Ątze in Seniorenheimen konkurrieren, aber angesichts der Tatsache, dass die Leute in diesen H├Ąusern Essen und Trinken, Gesellschaft und - was am wichtigsten ist - Haarschnitte vom Fass haben, denke ich, ich sollte mitmachen dannÔÇť, bietet DoubleMoose-Mitbegr├╝nder Armin Ibrisagic an. "Im Ernst, nach einem Jahr des Ausweichens von COVID gibt es in einem Altersheim keine einzige Person, die nicht j├╝nger und frischer aussieht als irgendjemand bei DoubleMoose. Zumindest k├Ânnen wir jetzt die vergleichsweise lebhaften Formen der Charakterbesetzung von Just Die Already annehmen, wenn das Spiel am 20. Mai startet."

Quelle: Pressemitteilung