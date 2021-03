Der von den Klassikern der 90er inspirierte Plattformer Kaze and the Wild Mask ist seit heute offiziell verfügbar.

Andre Schaan, der Gründer des Entwicklerstudios PixelHive, könnte nicht stolzer sein: "Heute geht für mich ein absoluter Traum in Erfüllung. Zu erleben, wie die langgehegte Idee zu einem echten Plattformer wird, der weltweit zum Spielen verfügbar ist, bedeutet uns allen bei PixelHivesehr viel!“

Zur Feier des Starts wurde einen brandneuen Live-Action-Trailer veröffentlicht, der die klassische Side-Scrolling-Action des Plattformers in einer familienfreundlichen Umgebung zeigt. Eigentlich ist der kämpferische Hase Kaze der Protagonist des Spiels, doch der echte Hase stiehlt ihm im Trailer die Show.

In "Kaze and the Wild Masks“ reist du im klassischen Plattformer-Stil der 90er Jahre durch die Kristallinseln. Spiele als Kaze und rette deinen Freund Hogo vor einem Fluch, der die Inseln ins Chaos stürzt. Stelle dich wütendem lebendigem Gemüse, indem du die Mächte der Wilden Masken einsetzt. Springe wild wie ein Tiger, fliege wie ein Adler durch den Himmel, flitze flink wie eine Eidechse und beherrsche das Meer wie ein Hai.

Das Spiel ist erhältlich für den PC auf Steam, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und Google Stadia.

Quelle: Pressemitteilung