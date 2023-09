Auf der gamescom Opening Night Live wurde vom Entwickler und Publisher Tripwire Intertactive das neue Killing Floor 3 angek├╝ndigt. Seit der Ver├Âffentlichung des urspr├╝nglichen Killing Floor im Jahr 2009 und der Fortsetzung Killing Floor 2 im Jahr 2016 haben sich ├╝ber 28 Millionen Spieler auf der ganzen Welt dem Kampf ums ├ťberleben gegen Horden schrecklicher Zeds auf PC und Konsolen angeschlossen.

Im Laufe dieser Zeit hat Tripwire die riesige Killing Floor-Community durch die kontinuierliche Ver├Âffentlichung kostenloser und Premium-Post-Launch-Inhalte mit branchenf├╝hrendem Games-as-a-Service (GaaS)-Support engagiert und vergr├Â├čert. Nun nutzt Tripwire die Leistungsf├Ąhigkeit der Unreal Engine 5 und baut auf dem Verm├Ąchtnis der Serie auf, indem es ihre grausige grafische Vision verwirklicht und ihren d├╝steren dystopischen Ton annimmt, um mit Killing Floor 3 die n├Ąchste furchteinfl├Â├čende Weiterentwicklung im Bereich Action/Horror zu liefern.

"Als lebenslanger Horrorfan war es mir eine Ehre, unser leidenschaftliches Entwicklungsteam bei der Entwicklung von Killing Floor 3 zu leiten", sagte Bryan Wynia, Studio Creative Director bei Tripwire Interactive. "Wir freuen uns sehr, dass die Fans endlich die Welt erleben k├Ânnen, die wir lieben."

Killing Floor 3 ist der n├Ąchste Teil der legend├Ąren Koop-Action-/Horror-FPS-Serie. Wir schreiben das Jahr 2091, 70 Jahre nach den Ereignissen in Killing Floor 2, und der Megakonzern Horzine hat die ultimative Armee hervorgebracht: eine gehorsame Horde biotechnologisch hergestellter Monstrosit├Ąten namens Zeds. Das Einzige, was zwischen diesen h├Âllischen Sch├Âpfungen und der Zukunft der Menschheit steht, ist die rebellische Schurkengruppe namens Nightfall. In diesem intensiven Ego-Shooter schl├╝pfen die Spieler in die Rolle eines Nightfall-Spezialisten, der sich mit bis zu f├╝nf Teamkollegen zusammenschlie├čt, w├Ąhrend sie sich durch eine vom Krieg verw├╝stete, dystopische Zukunft k├Ąmpfen, unerbittliche Wellen von Zeds ├╝berleben, neue F├Ąhigkeiten freischalten und das ultimative Arsenal aufbauen.

Killing Floor 3 ist in Entwicklung und wird f├╝r den PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Quelle: Pressemitteilung