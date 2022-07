Parabole und Ravenscourt haben bekannt gegeben, dass das gefeierte First-Person-Narrative-Adventure Kona einen Nachfolger bekommen wird. In Kona II: Brume tauchen die Spieler in einen neuen Fall von Detective Carl Faubert ein – und können sich dank der Rückkehr des allwissenden Erzählers wieder auf ein einzigartiges story-getriebenes Abenteuer freuen.

Willkommen im verschneiten Kanada der 1970er Jahre!

Ein bizarrer Nebel – der Brume – reißt ein ländliches Bergbaudorf aus seiner ruhigen Realität und stört das Gleichgewicht der Natur. Aber woher kommt der Nebel?

Kona II: Brume spielt in der ländlichen Landschaft Nordkanadas in den 1970er Jahren. Der Spieler kämpft damit, den Brume zu überleben, einen mysteriöser Nebel, welcher die Wirklichkeit in der Region und ihre unerbittliche Wildnis vollkommen auf den Kopf stellt. Detective Carl Faubert macht sich auf, um das Geheimnis hinter dem Brume zu lüften – die Spieler müssen erneut in seine Fußstapfen treten und herausfinden, welche dunkle Wahrheit liegt im Nebel verborgen liegt.

Erforschen: Das riesige fiktive Land Manastan im Norden Kanadas will ausgiebig erforscht werden, genau wie das Dorf – oder was davon übrig ist. Hinweise verbergen sich in Holzhütten oder in nahe gelegenen Orten außerhalb der Siedlung, wie den umliegenden Seen, die mit Hundeschlitten erreichbar sind.

Das riesige fiktive Land Manastan im Norden Kanadas will ausgiebig erforscht werden, genau wie das Dorf – oder was davon übrig ist. Hinweise verbergen sich in Holzhütten oder in nahe gelegenen Orten außerhalb der Siedlung, wie den umliegenden Seen, die mit Hundeschlitten erreichbar sind. Untersuchen: Ermittler-Skills werden natürlich auch auf die Probe gestellt: Hinweise und Funde müssen sehr sorgfältig untersucht werden. Eine wichtige Informationsquelle ist Carl Fauberts Tagebuch. Eine Frage bleibt aber: Wer ist in der Lage das Geheimnis hinter dem Nebel zu lösen?

Ermittler-Skills werden natürlich auch auf die Probe gestellt: Hinweise und Funde müssen sehr sorgfältig untersucht werden. Eine wichtige Informationsquelle ist Carl Fauberts Tagebuch. Eine Frage bleibt aber: Wer ist in der Lage das Geheimnis hinter dem Nebel zu lösen? Erleben: Mit jedem Schritt der Spieler entfaltet sich eine spannende Geschichte rund um das Finden und Untersuchen von Gegenständen, Briefen und Dokumenten, während ein allwissender Erzähler die spannende Reise durch Manastan schildert.

Mit jedem Schritt der Spieler entfaltet sich eine spannende Geschichte rund um das Finden und Untersuchen von Gegenständen, Briefen und Dokumenten, während ein allwissender Erzähler die spannende Reise durch Manastan schildert. Überleben: Der Brume ist unerbittlich! Mit ihm kommen: ein bitterkalter Schneesturm, gefährliche wilde Tiere und beunruhigende Alpträume. Die Spieler müssen auf alles gefasst sein und bereit, trotz aller Widrigkeiten zu überleben.

Kona II: Brume soll im Jahr 2023 für den PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch.

Quelle: Pressemitteilung