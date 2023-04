Wisst ihr noch damals, als ein kleiner Nischentitel für Landwirtschafts-Fans begann, und nun zu einem millionenfach verkauften und familienfreundliches Franchise für alle Games und Gamerinnen wurde? Die Rede ist natürlich vom Landwirtschafts-Simulator und diese Simulationsreihe feiert ihren 15. Geburtstag.

Am 14. April 2008 wurde der allererste Landwirtschafts-Simulator auf dem PC veröffentlicht - der Startschuss für ein neues Franchise, das sich kontinuierlich zu einer großen Spielemarke entwickelt hat. Auf diesem Weg wurden viele Meilensteine erreicht, wie der Anniversary Trailer zeigt: Vom kooperativen Multiplayer mit Landwirtschafts-Simulator 2011 und der Einführung der portablen Spiele mit Landwirtschafts-Simulator 2012, gefolgt von Konsolenversionen im Jahr 2013, über die Schaffung einer offiziellen eSports-Liga mit Landwirtschafts-Simulator 19, bis hin zum plattformübergreifenden Multiplayer mit Landwirtschafts-Simulator 22.

"Wir möchten uns bei allen Fans bedanken, die uns über die Jahre hinweg begleitet haben“, kommentiert Christian Ammann, CEO von GIANTS Software. "Vor allem denen, die von Anfang an dabei waren, und all den talentierten, engagierten Fans, die eine fast unüberschaubare Menge an benutzergenerierten Inhalten erstellt haben. Gemeinsam mit allen Fans und unseren Partnern machen wir den Landwirtschafts-Simulator in Zukunft noch besser."

Von Anfang an dabei ist auch astragon Entertainment. Bereits 2008, beim ersten Teil der Reihe, war der Publisher als Partner an der Seite von GIANTS Software. Eine Partnerschaft, die auch 15 Jahre später und mit dem kommenden Landwirtschafts-Simulator 23 fortgesetzt wird. "Wir gratulieren GIANTS Software herzlich zu 15 Jahren Landwirtschafts-Simulator und freuen uns, bereits über diesen langen Zeitraum unseren Teil zu dieser Erfolgsgeschichte beizutragen." kommentiert Tim Schmitz, CEO von astragon Entertainment.

Landwirtschafts-Simulator - eine wichtige Säule für Modding-Community und Hersteller

Von Anfang an pflegte GIANTS Software enge Kontakte zur Agrarindustrie und verwandten Unternehmen, so dass im aktuellen Spiel mehr als 150 offizielle Marken vertreten sind. Während GIANTS Software den Landwirtschafts-Simulator 22 kontinuierlich mit kostenlosen und kostenpflichtigen Inhalten erweitert, um noch mehr bekannte Landwirtschaftsmarken, brandneue Maschinen und zusätzliche Gameplay-Elemente einzuführen, ist Modding nicht nur erlaubt, sondern wird auch stark unterstützt.

Wie das Unternehmen jetzt mitteilt, wurden im Laufe der Serie und auf verschiedenen Plattformen bereits 2,5 Milliarden Mods heruntergeladen. Das Engagement des Unternehmens für nutzergenerierte Inhalte zeigt sich auch darin, dass die interne QA-Abteilung eingereichte Mods nicht nur kuratiert, sondern aktiv testet sowie offizielle Mod-Tools und Tutorials bereitstellt.

Und es wird weiter gehen, denn der nächste Teil der Reihe ist bereits bekannt und erscheint am 23. Mai, nämlich der Landwirtschafts-Simulator 23 für die Nintendo Switch.

Quelle: Pressemitteilung