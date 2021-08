Mit dem Trion 750 Terra Trac präsentierte Landtechnikhersteller Claas sein brandneues Spitzenmodell in der mittleren Mähdrescherklasse. Publisher und Entwickler GIANTS Software kündigt in Zusammenarbeit mit dem internationalen Landtechnikhersteller aus Deutschland auch gleich die Digitalisierung der Maschine für den kommenden Landwirtschafts-Simulator 22 an. Dank Augmented Reality dürfen Fans den Drescher schon jetzt in Augenschein nehmen.

Top-Modell in drei Ausführungen

Mit dem Claas Trion 720, 730 und 750 stehen Spielern und Spielerinnen drei Ausführungen des Mähdreschers mit bodenschonendem Terra Trac Raupenlaufwerk zur Verfügung. Das Top-Modell, der TRION 750, bietet genau wie sein reales Vorbild eine Leistung von 435 PS und ein Korntankvolumen von 12.000 Litern. Das Convio Flex 1080 findet als passendes Schneidwerk ebenfalls den Weg in den Landwirtschafts-Simulator 22.

Sneak Peek in Augmented Reality

Um bereits jetzt einen Vorgeschmack auf den virtuellen Claas Trion 750 Terra Trac zu genießen, dürfen Fans den Mähdrescher durch die Kamera ihres Smartphones oder Tablets in ihre Umgebung einbetten und aus jedem Winkel betrachten - als stünde der reale Drescher unmittelbar vor der Kameralinse. Das Augmented Reality-Modell steht via QR-Code und Link in der Mobilansicht bereit.

"Auf jedem Feld zu Hause”

Bei der Entwicklung des neuen Mähdreschers war es Hersteller Claas besonders wichtig, eine Maschine zu konstruieren, die den Aufgaben aller Feldtypen gewachsen ist. “Ganz gleich, ob es hügelig, eben, groß oder klein ist, in Küstennähe liegt oder in einem eher trockenen Gebiet”, verspricht Claas. Für die drei unterschiedlichen Regionen im kommenden Landwirtschafts-Simulator 22 (inspiriert vom mittleren Westen der USA, den hügelige Alpen und einer mediterranen Region), ist der neue TRION dank seiner Präzision, Leistung und Zuverlässigkeit damit bestens geeignet.

Der Landwirtschafts-Simulator 22 erscheint am 22. November für den PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und Google Stadia.

Quelle: Pressemitteilung