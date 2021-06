Alle Simulatoren-Fans werden sich freuen, denn der Landwirtschafts-Simulator 22 wird in diesem Jahr Mittelpunkt der diesj├Ąhrigen FarmCon sein. Dazu wird GIANTS Software im Rahmen eines Online-Events euch spannende Einblicke in das Spiel geben und die zugrundeliegende Technik bieten.

Hinter den Kulissen von Landwirtschafts-Simulator 22

Der Landwirtschafts-Simulator 22 enth├Ąlt zahlreiche neue Gameplay-Features und technische Verbesserungen, welche auf der FarmCon 21 dem Publikum n├Ąher vorgestellt werden. So erfahren die Zuschauer:innen mehr ├╝ber die hinzugef├╝gten Jahreszeiten, die enthaltenen Karten, allgemeine Verbesserungen sowie zahlreiche weitere Erg├Ąnzungen, die erst w├Ąhrend des dreit├Ągigen Online-Events enth├╝llt werden.

Das t├Ągliche, mehrst├╝ndige Streaming-Programm der FarmCon 21 umfasst unter anderem Interviews mit dem Entwicklerteam sowie Partnern, Gewinnspiele, Q&A-Sessions und mehr. Zus├Ątzlich k├Ânnen sich Fans auf einem speziell eingerichteten Discord Channel direkt mit den Entwickler:innen im Chat austauschen.

Ein Event f├╝r Fans rund um den Globus

"Wir freuen uns bereits darauf, unser erstes im Self-Publishing erscheinendes Spiel auf der FarmCon zu pr├ĄsentierenÔÇť, sagt Christian Ammann, CEO von GIANTS Software. "Obwohl wir unsere Fans und Partner dieses Jahr gerne wieder pers├Ânlich gesehen h├Ątten, werden wir mit der digitalen FarmCon die Gelegenheit nutzen, so viele Landwirtschafts-Simulator-Fans wie m├Âglich zu erreichen und der Welt unser neues Spiel zu pr├Ąsentieren."

Die FarmCon 21 beginnt am Mittwoch, dem 21. Juli und endet am Freitag, dem 23. Juli 2021. Direkt im Anschluss d├╝rfen sich E-Sport-Begeisterte zudem ├╝ber die Fortsetzung der dritten Season der Farming Simulator League am 24. und 25. Juli freuen.

Quelle: Pressemitteilung