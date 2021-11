Vieles neueres gibt es zum Landwirtschafts-Simulator 22, denn am 22. November geht es weiter. Der jĂĽngste Trailer entfĂĽhrt sie schon heute in das malerische Haut-Beyleron, die neue, in SĂĽdfrankreich angesiedelte Karte des Spiels.

Dieses ist eins von insgesamt drei unterschiedlichen Settings, das euch fĂĽr Land-, Vieh- und Forstwirtschaft zur VerfĂĽgung steht.

Französisches Flair

Inspiriert von den berühmten mediterranen Landschaften Südfrankreichs wie Nouvelle-Aquitaine, Provence-Alpes-Côte d’Azur oder Beynac-et-Cazenac ist diese riesige Karte der ideale Ort für üppige Weinberge oder sonnenverwöhnte Olivenhaine. Diese neuen Fruchtsorten des Landwirtschafts-Simulator 22 lassen sich nach der Ernte zu Traubensaft, Rosinen oder Olivenöl verarbeiten und sorgen so für zusätzliche Einnahmen in der Hof-Kasse. Ist die Arbeit getan, lädt die idyllische Landschaft zum Erkunden ein: Ihr entdeckt auf eure Touren traditionelle Hausboote, eine alte Burg und viele weitere Sehenswürdigkeiten.

Wir haben geöffnet!

48 Felder unterschiedlichster Form und Größe sind auf der abwechslungsreichen Haut-Beyleron-Karte zu finden – natürlich mit der Option, weitere Ackerflächen zu erstellen. Dank der neuen Produktionsketten erweitern Spielende ihren Hof um verschiedene Betriebe und bauen so ein ganzes Geschäftsimperium auf. Und das nicht nur alleine: Im Cross-Plattform-Multiplayer-Modus des Landwirtschafts-Simulator 22 siedeln sich mehrere Farmer:innen an verschiedenen Orten der Karte an und spielen gemeinsam.

Bessere Qualität und Leistung auf RTX-Karten

Dank DLSS (Deep Learning Super Sampling) läuft der Landwirtschafts-Simulator 22 auf Systemen mit Grafikkarten der GeForce RTX-Serie schärfer und flüssiger – und glänzt durch eine gesteigerte Auflösung, Bildqualität und Bildrate.

Die bereits beliebte DLSS-Option erlaubt es Spieler:innen, den Landwirtschafts-Simulator 22 beispielsweise in 4K wiederzugeben, während er lediglich mit 1080p Auflösung gerendert wird. DLSS nutzt KI um Bildraten zu erhöhen und so schöne, scharfe Bilder zu erzeugen. Das Resultat: Höhere Bildraten ohne merklichen Verlust an Bildqualität im Vergleich zum nativen 4K!

Die neuere DLAA-Technik ist ein KI-basierter Anti-Aliasing-Modus für Benutzer, die über freien GPU-Spielraum verfügen und eine höhere Bildqualität wünschen. Sie verwendet die gleiche Technologie, die auch NVIDIA DLSS antreibt, und sorgt für noch mehr Grafikpracht in Spielen.

Atmosphärischer Ausflug nach Erlengrat

Mit aktiviertem DLSS genießt ihr den Anblick Erlengrats, wo die Schneeflocken durch die entsprechende Leistungssteigerung nun besonders sanft fallen. Ein neuer Karten-Trailer lädt alle Spieler:innen heute in die von den europäischen Alpenregionen inspirierte Berglandschaft ein. Nach Elmcreek, das im Mittleren Westen der USA spielt, und Haut-Beyleron, inspiriert von Südfrankreich, haben Landwirte und Farmerinnen damit einen Vorgeschmack auf alle drei verfügbaren Karten im Spiel bekommen.

Landwirtschafts-Simulator 22 erscheint am 22. November fĂĽr den PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und Google Stadia.

Quelle: Pressemitteilung