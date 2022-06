Mit Kubota bietet der Landwirtschafts-Simulator 22 seinen Fans eine weitere Lizenzmarke zur Erweiterung ihrer Landmaschinenflotte. Das neue Kubota pack bietet elf neue Fahrzeuge und Tools für euer Spiel.

Ein Launch-Trailer zeigt die neuen Maschinen und Werkzeuge sowie ein neues Feature für Multiplayer-Fans.

Die Auswahl an Maschinen des renommierten multinationalen Konzerns, der vor über 130 Jahren im japanischen Osaka gegründet wurde, ermöglicht die Bewältigung verschiedener alltäglicher landwirtschaftlicher Aufgaben – vom Bestellen der Felder bis zum Transport der produzierten Güter: Enthaltene Traktoren sind der Kubota M8, der bisher größte Traktor der Marke, sowie die Baureihen M5, M6 und M7.

Ebenfalls enthalten sind ein Kompakt- und ein Kettenkompaktlader, zwei Nutzfahrzeuge mit Platz für Freunde auf den Beifahrersitzen im Online-Multiplayer sowie weitere Maschinen und Werkzeuge von Kubota. Zudem wird dem virtuellen Kleiderschrank Kubota-Markenkleidung für die Spielercharaktere hinzugefügt.

Alle Fahrzeuge und Werkzeuge auf einen Blick:

Kubota M5, M6, M7, M8 Serie

Kubota R640

Kubota SSV75

Kubota SVL97-2

Kubota RTV-XG850 Sidekick

Kubota RTV-X1140

Kubota M77

Kubota LA 2255

Mit dem Kubota Pack werden Fan-Wünsche wahr

"Durch die Aufnahme von Kubota in das Ensemble der landwirtschaftlichen Marken innerhalb unserer Serie, bieten wir unseren engagierten Fans einen weiteren internationalen Big Player, den sie sich schon lange gewünscht haben", kommentiert Thomas Frey, Vice President of Business Development bei GIANTS Software. "Wir freuen uns über die Partnerschaft mit diesem geschichtsträchtigen Hersteller, dessen Motoren eine Vielzahl von heutigen landwirtschaftlichen Betrieben auf der ganzen Welt antreiben."

"In den letzten Jahren erhielten wir Anfragen von unseren Kunden, Fans, Händlern und Mitarbeitern, wann Kubota endlich Teil des weltberühmten Landwirtschafts-Simulator-Videospiels sein wird", fügt Andreas Kaczmarczyk, Leiter der Central Marketing Services, Kubota (Europa) hinzu. "Die Kubota Group strebt die Realisierung von GMB2030 an, um den Status Global Major Brand (GMB) zu erreichen. Diese weltweite Kooperation mit GIANTS Software ist ein wichtiger Schritt in der globalen Markenstrategie von Kubota."

Den Landwirtschafts-Simulator 22 gibt es für den PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und Google Stadia.

Quelle: Pressemitteilung