Seit Dienstag ist es soweit, denn GIANTS Software hat die die Platinum Expansion und Platinum Edition des Landwirtschafts-Simulators 22 veröffentlicht. Außerdem zählt der Publisher und Entwickler insgesamt vier Millionen verkaufte Exemplare seit der Veröffentlichung des Basisspiels vor fast genau einem Jahr.

20.000 Bäume und eine Achterbahn

Mit der Platinum Expansion wird die Forstwirtschaft stark vertieft und erweitert - mit über 40 neuen Fahrzeugen, Werkzeugen und Gegenständen von Volvo Group, IMPEX, John Deere, Koller, Komatsu, Pfanzelt, Schwarzmüller, WESTTECH und anderen renommierten Marken. Die Platinum Edition kombiniert das Basisspiel mit der Platinum Expansion und steigert die Anzahl der Maschinen auf mehr als 500 authentisch nachgebildete Fahrzeuge und Werkzeuge von über 150 echten Herstellern.

Silverrun Forest, die bisher atmosphärischste Karte von GIANTS Software, empfängt virtuelle Geschäftsleute mit mehr als 20.000 Bäumen, darunter robuste Mammutbäume und andere neue Arten. Die stimmungsvolle Mischung aus Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Freizeitprojekten ermöglicht es den Spielenden, den Charakter der Landschaft zu gestalten, indem sie Bauwerke in Gang setzen - am beeindruckendsten: Eine riesige Achterbahn, die durch das Liefern von Ressourcen entsteht.

Komplexe Maschinen, spaĂźige Logistik

Spielende ernten Bäume mit modernsten Maschinen wie dem Volvo EC380DL und einer Vielzahl von Harvester-Aggregaten. Sie ziehen Stämme mit Forstspezialschleppern wie dem Pfanzelt Pm Trac oder Forstwinden durch die dichten Wälder und überwinden unwegsames Gelände mit Seilkränen wie dem Koller K 300-T, der Hunderte von Metern an Kabeln durch den Wald spannt. Mit Versandcontainern werden die Stämme zu verschiedenen neuen Produktionsstätten oder Bauprojekten geliefert, um Boote, Hundehütten oder Möbel zu bauen. Viele neue Verkaufsstellen und Produktionsstätten stehen in Silverrun Forest bereit.

Neuer Meilenstein erreicht

"Ein Jahr seit der Erstveröffentlichung des Landwirtschafts-Simulator 22. Ein Jahr voller zusätzlicher Inhalte – viele davon kostenlos – und nun eine der spielerisch ambitioniertesten Erweiterungen, die wir je gemacht haben", kommentiert Boris Stefan, Head of Publishing bei GIANTS Software. Nachdem der Landwirtschafts-Simulator 22 in der ersten Woche nach der Veröffentlichung weltweit 1,5 Millionen Exemplare und nach neun Wochen bereits drei Millionen verkaufte Exemplare erreichte, feiert GIANTS Software nun einen weiteren Meilenstein. "Die neue, erfolgreiche Ära der Marke Farming Simulator im Self-Publishing ist gesichert. Eine Ära, in der sich der Landwirtschafts-Simulator 22 seit dem Start über vier Millionen Mal verkaufte", sagt Stefan.

Den Landwirtschafts-Simulator 22 gibt es fĂĽr den PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S.

Quelle: Pressemitteilung