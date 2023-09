Im Landwirtschafts-Simualtor ist es noch lange nicht zu Ende. In der neuen Premium-Edition, die wir uns auf der gamescom bereits schon anschauen konnten, gibt es eine neue Karte, neue Fahrzeuge, neue Maschinen, aber auch neue Fruchtsorten. Und gerade letztes freut uns doch viel mehr oder?

Wer bereits einige Bilder von der neuen Karte gesehen hat, spielt die Karte in Zielonka, also im ├Âstlichen Europa angesiedelt. Diese neue Karte bietet wirklich viele kleine Details, selbst auch einen kleinen Fu├čballplatz, wo man selbst auch Fu├čball spielen k├Ânnte. Aber das sind ja nur kleine Spielereien, die neuen Fruchtsorten sind wirklich viel interessanter, denn Karotten, Rote Beete und Pastinaken.

Was wir f├╝r diese neue Fruchtsorten ben├Âtigen sind ja auch neue Fahrzeuge und so kommt zum einen die Firma Dewulf mit dazu. Mit dieser Erntemaschine k├Ânnt ihr die neuen Fruchtsorten ernten und dann in einem Anh├Ąnger weiter verarbeiten oder verkaufen. Aber das ist nur wirklich ein neues Fahrzeug: Hinzu kommen noch beispielweise ein neuer Grubber, der entsprechend dein Feld auch gleich d├╝ngen kann, aber auch eine neue Maschiene zum Gras m├Ąhen, wie euer Gras direkt in die Mitte zusammenbringen kann um dieses dann einfach zu Silage zu machen.

Wer selbst ein Blick auf die neue Premium Edition werfen m├Âchte, kann dieses ab dem 14. November machen. Dann gibt es f├╝r alle die Premium Extension, f├╝r die die das Spiel bereits schon haben, aber auch die Premium Edition f├╝r alle die, die neu im Landwirtschafts-Simulator 22 einsteigen m├Âchten. Wer den Season Pass 2 hat, bekommt die Extension mit dazu.